Tyska kristdemokrater väljer ny partiledare – Merkels efterträdare på kanslerposten kan heta Merz, Röttgen eller Laschet

På lördag ska de tyska kristdemokraterna välja en ny partiledare. Det är nästan ett år sedan den sittande ordföranden Annegret Kramp-Karrenbauer meddelade att hon avgår, men på grund av coronan har man hittills inte kunnat välja en ny ordförande.

Den som nu väljs till partiledare kan möjligen också bli den som efterträder Angela Merkel som Tysklands förbundskansler.

På grund av coronaviruset kommer den nya partichefen att väljas via en digital omröstning. Och det är också främst digitalt som de tre kandidaterna försökt nå ut till de 1 001 kristdemokratiska delegater som nu ska välja den nya ordföranden.

Bland de kristdemokratiska anhängarna ligger kandidaterna Friedrich Merz, Norbert Röttgen och Armin Laschet enligt de senaste opinionsmätningarna så gott som jämsides.

Svårt att gissa sig till segraren



Men vem delegaterna sist och slutligen kommer att bestämma sig för är ändå på förhand omöjligt att säga.

Här hänger valet bland annat på vissa rekommendationer. Så rekommenderar till exempel kristdemokratiska CDU:s kvinnoorganisation Frauen Union sina medlemmar att rösta på Röttgen eller Laschet.

– De båda står genuint upp för kvinnorna. Armin Laschet som regeringschef i delstaten Nordrhein-Westfalen och Norbert Röttgen med ett team som till stor del består av kvinnor, säger förbundsdagsledamoten Elisabeth Motschmann, som själv stöder den tidigare miljöministern Röttgen.

Kvinnorna och de unga står bakom olika kandidater

För Frauen Union handlar rekommendationen helt konkret också om planerna på att införa fastslagna kvinnokvoter inom partiet.

Det här är nämligen något som den tredje kandidaten Friedrich Merz ihärdigt har motsatt sig, men som enligt Elisabeth Motschmann till en väsentlig del hör ihop med de utmaningar som den nya partichefen står inför.

– Förutom att den som väljs borde klara av övergången från eran Merkel, så borde den personen också se till att partiet blir mer kvinnligt, mer digitalt och mer tilltalande för de yngre, säger Motschmann.

Bland de unga inom CDU ställer man sig däremot bakom Friedrich Merz, en ljudlig Merkelkritiker med ett tidigare toppjobb inom kapitalförvaltningsbolaget Blackrock.

Merz var redan kandidat i ordförandevalet år 2018, men förlorade då mot den sittande partichefen Annegret Kramp-Karrenbauer.

– Man behöver inte hålla med om allt vad Merz står för, men jag tycker att vår medlemsomröstning visar att den yngre generationen vill se större skillnader partierna emellan. Och det står Friedrich Merz för, sa Tilman Kuban, ordförande för CDU:s ungdomsorganisation då han presenterade resultaten från omröstningen.

Hur stor blir brytningen med Merkelåren?

Enligt Tilman Kuban har Angela Merkel styrt landet väl, men många år av regeringssamarbete med socialdemokraterna har delvis gjort de politiska skillnaderna mellan partierna svåra att skönja.

– Vi ser att det igen behövs mer konfrontation inom den politiska mitten. Debatten får inte tas över av de extrema krafterna, säger Kuban.

Merz gör kontroversiella uttalanden och kan kanske locka bort väljare från högerpopulisterna

Och konfrontation och kantighet är något som förknippas med miljonären Merz. I Tyskland finns för tillfället knappt någon annan politiker som delar åsikterna lika skarpt som just han.

Uttalanden där han hävdat att coronanedstängningen vänjer folk vid att inte arbeta eller där han har kopplat ihop homosexualitet med pedofili har väckt hård kritik också inom det egna partiet.

Där valet av Merz skulle innebära en tydlig brytning med Merkelåren skulle ett ordförandeskap under Armin Laschet sannolikt bli en fortsättning på den mittenlinje som den långvariga förbundskanslern har stakat ut.

Som möjlig CDU-ledare väntas Friedrich Merz å sin sida föra partiet åt höger för att bland annat locka tillbaka de konservativa väljare som har övergett kristdemokraterna till förmån för det högerpopulistiska partiet AfD.

Den tidigare miljöministern Norbert Röttgen gällde länge som en fullkomlig outsider i kampen om ordförandeskapet, men under de senaste månaderna har också han börjat ses som ett möjligt val.

Politiskt står Röttgen rätt så nära Laschet men han ses inte ha så nära band till Merkel, då hon avskedade honom som minister efter det förlorade delstatsvalet i Nordrhein-Westfalen år 2012.



Armin Laschet, Friedrich Merz och Norbert Röttgen Armin Laschet, Friedrich Merz och Norbert Röttgen Bild: AFP / Lehtikuva

Fortsatt kamp om kanslerkandidaturen: Vem ska efterträda förbundskansler Merkel?

Men oberoende av vem CDU nu väljer till ordförande så förblir det oklart om den nya partichefen också kommer att vara partiets kandidat till förbundskansler i valet i september, det vill säga den som möjligen efterträder Angela Merkel.

Kristdemokratiska CDU går nämligen till val tillsammans med sitt bayerska systerparti CSU, och dess ordförande Markus Söder ses av många som den person som har de största chanserna att ro hem en kristdemokratisk valseger.

Sedan Coronakrisen tog fart har Söders popularitet växt bland de tyska väljarna. För kristdemokraterna kunde han därför, åtminstone i det här skedet, vara ett betydligt säkrare kort än till exempel Merz som på många sätt går dåligt hem bland väljarna i stort.

– Vi får i det här skedet inte utesluta några möjligheter. Såklart måste vi på den här punkten komma överens med vårt bayerska systerparti.

Under de två åren med Merkel som förbundskansler och Annegret Kramp-Karrenbauer som partichef har man enligt Elisabeth Motschmann lärt sig att det inte fungerar då posterna innehas av olika personer.

– Jag anser att varje CDU-ordförande bör göra anspråk på kandidaturen, men förstås måste man också se på vem som har de bästa möjligheterna.

– Vi vill vinna val och det är det viktigaste, fortsätter förbundsdagsledamoten från Bremen.

Vem som slutligen blir kristdemokraternas kanslerkandidat ser nu ut att avgöras först i mars efter de två viktiga delstatsvalen i Baden-Württemberg och Rheinland-Pfalz.



Vem ska efterträda förbundskansler Angela Merkel? Angela Merkel Bild: AFP / Lehtikuva

Första manliga partichefen på 20 år

Att CDU i över 20 år har letts av kvinnor, först av Merkel och under de senaste två åren av Annegret Kramp-Karrenbauer i Merkels anda, har enligt Motschmann gjort gott för partiet.

– Partiet har letts på ett klokt sätt. Vi har rört oss mot – och tagit vår plats – i den politiska mitten och det har lyckats mycket väl. Samtidigt måste vi fortsättningsvis vara försiktiga så att vi inte tappar våra konservativa stamväljare.

Motschmann ser också att partiets kvinnoorganisation under årens lopp har lärt sig att ta mer plats och ställa högre krav samtidigt som de frågor som Frauen Union talar för hela tiden har blivit allt viktigare.

– Just nu handlar det om kvoter inom näringslivet och inom partiet, och det här måste den nya partichefen förhandla om.