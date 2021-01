Andra raka förlusten för Sport – JVM-stjärnan Pärssinen visade vägen för TPS mot Jukurit i comebacken: ”Ser äntligen ut som det ska”

Bild: Petri Saarelainen / All Over Press

Juuso Pärssinen. Juuso Pärssinen i farten. Bild: Petri Saarelainen / All Over Press

Vasa Sport bjöd upp till dans borta mot KooKoo – men till slut var värdarna uddamålet starkare. I Åbo såg Juuso Pärssinen i sin tur till att bjuda på show då TPS slog Jukurit med klara siffror.

Svängigt värre. Så kunde man kort summera de första perioderna i fredagskvällens match mellan KooKoo och Vasa Sport i FM-ligan i ishockey.

Niclas Lucenius gav Sport ledningen bara 1.20 in i matchen. Drygt tio minuter senare stod det ändå 3–1 till hemmalaget efter några becksvarta minuter av de gästande örnarna.

Men Sport gav inte upp. Reduceringen kom i form av Roope Talaja ännu före den första periodpausen. Talaja satte själv in kvitteringen i den andra perioden.

Halvvägs in i den tredje perioden avgjorde ändå Ahti Oksanen matchen då han satte in 4-3 för värdarna i numerärt överläge. Sport fick i sin tur spela powerplay sex gånger under matchens gång, men lyckades inte sätta in pucken en enda gång i numerärt överläge.

– Vi spelade verkligen inte på topp idag. Vi var både oförsiktiga och odisciplinerade i de två första perioderna. Men efter ledningsmålet började vi spela som ett lag, säger den tidigare Sportliraren Akseli Ainali i C Mores intervju. Ainali stod för ett mål för sitt KooKoo.

KooKoo ligger på femte plats i tabellen, medan Sport fortfarande har ett grepp om en plats i play in-omgången på sin tiondeplats.

TPS och Jokerit vann också

TPS såg samtidigt till att befästa sitt läge i ligatabellen. Ligasjuan slog Jukurit med 5–1 på hemmais – inte minst tack vare Juuso Pärssinen.

Pärssinen stod för 2+1 i matchen, som var hans första tillbaka i ligan efter ett framgångsrikt junior-VM som slutade i brons för Juniorlejonens del. Pärssinen stod själv för 2–0- och 4–0-målen.

– Spelet ser äntligen ut som det ska göra och som vi har tränat på. Det har varit svårt för oss att vinna på sistone så man måste vara väldigt nöjd med tre poäng, summerar TPS-lotsen Raimo Helminen efteråt enligt STT.

I KHL avslutade Jokerit sin bortaturné med en smaskig seger över Spartak Moskva. Narrarna knep segern med siffrorna 3–1. Julius Junttila stod för segermålet i numerärt underläge i den andra perioden – anfallarens första mål i den ryska toppligan.

– Jag är stolt över hur vi spelade i dag med tanke på hur det har sett ut de senaste matcherna. Det var inte lätt att komma hit då Spartak ändå håller hög nivå, konstaterade tränaren Lauri Marjamäki i Viaplays intervju.

Resultat:

FM-ligan

TPS–Jukurit 5–1 (1–0, 3–0, 1–1)

19.55 Joel Janatuinen (Lauri Pajuniemi-Ville Lajunen) 1–0 pp

20.45 Juuso Pärssinen 2–0

26.42 Timur Ibragimov (Juuso Pärssinen-Ruslan Iskhakov) 3–0

30.08 Juuso Pärssinen (Markus Nurmi-Ruslan Iskhakov) 4–0 pp

56.31 Pontus Netterberg (Simon Stransky) 4–1

59.01 Hannu Kuru 5–1 bp tm

Målvakter:

Ukko-Pekka Luukkonen TPS 7+3+8=18

Sami Rajaniemi Jukurit 10+12+9=31 (borta: 58.06–59.01)

KooKoo–Sport 4–3 (3–2, 0–1, 1–0)

1.20 Niclas Lucenius (Michael Keränen-Stuart Percy) 0–1

8.01 Vilmos Gallo (Ahti Oksanen-Kyle Platzer) 1–1 pp

9.27 Aleksi Ainali (Juho Rautanen-Alexander Bonsaksen) 2–1

10.41 Christian Thomas (Peetro Seppälä-Kyle Platzer) 3–1

13.05 Roope Talaja (Michael Keränen-Victor Westermarck) 3–2

23.49 Roope Talaja (Ari Gröndahl-Michael Keränen) 3–3

48.17 Ahti Oksanen (Kyle Platzer-Christian Thomas) 4–3 pp

Victor Brattström KooKoo 11+9+5=25

Niko Hovinen Sport 9+6+8=23 (borta: 58.47–60.00)

KHL

Ak Bars Kazan–Avangard Omsk 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Severstal Tjerepovets–Dinamo Riga 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

S: Veli-Matti Vittasmäki 0+1

Dinamo Minsk–Automobilist Jekaterinburg 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

Dinamo Moskva–Torpedo Nizhni Novgorod 5–3 (0–1, 4–2, 1–0)

Spartak Moskva–Jokerit 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

J: Alex Grant 0+2, Peter Regin 1+0, Jesse Joensuu 1+0, Julius Junttila 1+0, Brian O'Neill 0+1, John Norman 0+1, Veli-Matti Savinainen 0+1. Janis Kalnins 25 räddningar