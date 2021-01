Intrånget i Capitolium var mer välorganiserat än man hittills trott - hotet mot kongressledamöternas liv var reellt

Stormningen av kongressbyggnaden i USA förra veckan kan inte ses enbart som en färggrann stor karneval iscensatt av huliganer och män i vikingautstyrsel. Det anses också ha handlat om på förhand organiserade försök att kidnappa och till och med mörda kongressdelegater.

Oroväckande iakttagelser

Federala åklagare i USA har gjort oroväckande nya bedömningar av omständigheterna kring Trumpanhängarnas stormning av Capitolium förra veckan, uppger nyhetsbyråer.

Avsikten var att genom ett våldsamt uppror försöka fälla regeringen i USA. Enligt åklagarna finns det starka belägg för att en del av upprorsmakarna ville kidnappa och till och med mörda kongressdelegater.

Allmän oro över bristande trygghet - nu bevakas byggnaderna minutiöst

Tankar som för ett år sedan inte ens var tänkbara florerar nu bland kongressmedlemmar: "Tänk att det bland de egna kollegerna faktiskt kan finnas sådana som hotar ens liv på allvar."

- Det värsta jag har varit med om, säger Don Beyer, demokratisk ledamot i representanthuset, i en intervju. Enligt honom råder det en allmän oro över bristande trygghet och en rädsla för att beväpnade oberäkneliga människor rör sig i den närmaste omgivningen, rapporterar NBC

Misstankar och rykten florerar medan kongressledamöterna är traumatiserade av intrånget i kongressen. Soldater och vakter bevakar kongressbyggnaden minutiöst och sover på golvet i korridorerna.

Många politiker känner sig hotade i dag i USA.



Don Beyer konstaterar att den spänning som nu förekommer förvärras av att folk känner sig potentiellt fysiskt hotade av sina kolleger. Misstänksamheten riktas mot en del nyare politiska kolleger som uttryckt sitt stöd för konspirationsteorier.

Den demokratiska politikern Alexandria Ocasio-Cortez har också beskrivit hur hon kände sig hotad till livet. Hon säger att hon ifrågasatte vissa motiv hos (anonyma) kolleger som inte skulle ha skyddat henne under stormningen av kongressbyggnaden. Ocasio-Cortez hör till de politiker som ofta utsätts för hårda anklagelser från konservativt håll.

Det finns också kongressmedlemmar som har skaffat sig en skyddsväst för säkerhets skull.

Kopplingen till polis och militär utreds

Över 30 politiker har bett myndigheterna utreda uppgifter om att det dagen före attacken skulle ha organiserats rekognoserande rundturer i området i syfte att bereda grunden för intrånget.

Frågan om huruvida poliser eller militäranställda hade anknytning till attacken mot kongressbyggnaden utreds också grundligt.

Nyhetsbyrån AP har efter att ha granskat material, foton och videor kommit till att minst 21 nuvarande eller tidigare personer med koppling till USA:s militär eller polis befann sig vid Capitolium eller i dess omgivning då kravallerna bröt ut.





Det har också påträffats utrustning som polisen använder, och det förekom militära träningsmönster. Personer i uniform och med hjälm på huvudet uppges ha bildat typiska militärformationer som används då byggnader ska intas.

"Oath Keepers" är en - ofta tungt beväpnad - militant högergrupp som rekryterat tusentals poliser, soldater och krigsveteraner. De har sagt sig vara "redo om presidenten kallar på dem", och de talar om inbördeskrig. Skyltar med texten "Oath Keepers" kunde också ses vid attacken förra veckan.



En del republikaner vill bryta mot det vapenförbud som råder i Capitolium

Det är förbjudet att bära vapen inne i Capitolium, och talman Nancy Pelosi har sett till att det installeras metalldetektorer som kan avslöja vapen som är på väg in med någon i byggnaden.

Metalldetektorerna har blivit kontroversiella eftersom en del republikaner vägrar att gå igenom dem. Pelosi har nu meddelat att de som inte passerar detektorerna kommer att straffas grundligt med böter.



Ökad spänning och oro inför installationen nästa vecka

Justitieministeriet har fört fram över 80 brottmål i anslutning till attacken förra veckan då Trumpanhängare stormade kongressbyggnaden, förstörde interiörer och i vissa fall attackerade poliser.

Myndigheterna har konfiskerat rörbomber, brandbomber och ett flertal olika slags vapen i samband med stormningen av kongressbyggnaden.

Många av de åtalade kunde lätt spåras men USA:s federala polis FBI har fortfarande långa listor över många fler misstänkta personer.



Myndigheterna varnar nu folk för ett fortsatt hotfullt läge inför presidentinstallationen nästa onsdag.

En repetition inför installationsceremonin har av säkerhetsskäl redan ställts in. Joe Biden har också ställt in en planerad tågresa från sitt hem i Wilmington i Delaware till Washington.





