Jätteinsats av Ilkka Herola – se hur skidässet knep andraplatsen efter grymt ryck i sista backen

Sjuttonde efter backmomentet – tvåa över mållinjen. Ilkka Herola visade igen att han är den vassaste skidåkaren i nordisk kombination för tillfället.

Det stod snabbt klart att Ilkka Herola skulle ha alla chanser att stiga upp på pallen i Val di Fiemme. Och visst var säsongens hittills bästa längdåkare på hugget också på fredagen.

Herola slutade på 17:e plats i backmomentet och hade en lucka på nästan en och en halv minut upp till ettan Jarl Magnus Riiber. Segerkampen var alltså förlorad redan inför skidmomentet – men en pallplacering var inom räckhåll.

Avståndet upp till tredjeplatsen var bara 38 sekunder och det dröjde inte länge innan Herola hämtat upp det.

Tillsammans med nio andra åkare gjorde Herola upp om resten av topp tio-placeringarna bakom Riiber. Farten var behaglig – och i den sista uppförsbacken satte Herola in stöten. Herola lämnade resten av åkarna klart bakom sig och spurtade in som tvåa bakom den norska favoriten.

Karriärens tredje andraplats i världscupen.

– Fullständigt förbluffande, konstaterar Yles expertkommentator Jari Mantila.

Herola saknar fortfarande en individuell världscupseger.

Eero Hirvonen stod också för en lyckad insats i spåret. Hirvonen inledde skidmomentet från 26:e plats men lyckades hämta upp sig till tolva. Perttu Reponen slutade på 34:e plats medan Arttu Mäkiaho slutade 36:a.

Resultat:

1. Jarl Magnus Riiber NOR 28.56,1

2. Ilkka Herola FIN +8,4

3. Vinzenz Geiger GER +9,8

4. Fabian Riessle GER +10,8

5. Eric Frenzel GER +11,2

6. Jørgen Graabak NOR +11,8

7. Johannes Lamparter AUT +11,9

8. Akito Watabe JPN +14,9

9. Lukas Greiderer AUT +17,5

10. Jens Luraas Oftebro NOR +46,2

---

12. Eero Hirvonen FIN +1.18,0

34. Perttu Reponen FIN +3.02,5

36. Arttu Mäkiaho FIN +3.06,2