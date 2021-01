Museveni utropades till vinnare i Ugandas presidentval - efter 35 år vid makten tillträder han sin sjätte mandatperiod

USA:n kongressi on vahvistanut demokraattien Joe Bidenin voiton presidentinvaaleissa. Presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressirakennukseen. Mellakka on tuomittu maailmalla. Suomi on etsinyt uutta koronaviruksen muunnosta. Vammaisten asumispalveluiden vierailukielto oli vastoin lakia.