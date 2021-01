Yles sändningar var förebilden när Anneke von der Lippe blev finlandssvenska Ragni i Atlantic Crossing

Konkarinäyttelijä Auvo Vihro taipuu monenlaiseen rooliin.

– Antautuminen joulupukkiuskoon on mukavaa leikkiä, jota myös teatterin katsominen pohjimmiltaan on, sanoo näyttelijä, joka on esiintynyt myös joulupukkina ja tonttuna. Monenlaisten roolien konkarinäyttelijä Auvo Vihro sanoo tunnistaneensa eniten itseään näytelmästä Fundamentalisti, jossa hän esitti saarnaavaa pappia.