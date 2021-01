Veckoslutsläsning: Den nästan utdöda ålen fortsätter att överraska – och fyra andra lästips för söndagen

God söndagskväll! Här kommer några lästips.

Potenshöjare och kannibal vid behov. En delikatess och efterlyst av Europol. Ändrar skepnad flera gånger under sin livscykel och vägrar fortplanta sig i fångenskap. Föds, leker och dör i Sargassohavet. Men den märkliga ålen är kanske snart ett minne blott, ett stycke mystisk varelse som inte ens Aristoteles eller Freud blev kloka på. Patrik Svenssons nationella bästsäljare "Ålevangeliet" sätts nu dessutom upp på operan – ålen slutar aldrig överraska.

Storserien Atlantic Crossing har premiär på Yles kanaler 10 januari. Det är en berättelse om ett Europa i krig, om Nazitysklands ockupation av Norge och landets kronprinspar som tvingas fly landet och leva skilda från varandra under flera år.

Först och främst är det en berättelse om kronprinsessan Märtha som älskades av sitt folk och under kriget gjorde stort intryck på USA:s president Franklin D. Roosevelt.

