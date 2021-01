Morgonkollen: Stödet för ytterhögern ökar i USA – och fyra andra nyheter att känna till den här morgonen

Våldsamheterna vid Capitolium har gett ny fart åt diskussionen om hotet från extremgrupper i USA. De här männen tillhör Boogaloo-rörelsen uttrycker sin åsikt framför New Hampshires delstatsregeringsbyggnad i Concord. Beväpnade män ur Boogaloo-rörelsen står framför New Hampshires delstatsregeringsbyggnad i staden Concord. Bild: C. J. Gunther / EPA