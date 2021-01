Sjöbevakningen: "Gå inte ut på isarna" - isarna i regionen smälter nu i snabb takt

Trots att veckoslutet bjöd på kallt väder, är isarna inte trygga att röra sig på. Ändå var det många personer som gick ut på isen under veckoslutet.

Under veckoslutet fanns det lite is i vikarna i Nagu, Korpo och Dalsbruk, medan inre vikar i till exempel Gustavs och Nystad var frusna. Men nu då vädret blir mildare smälter isen i snabb takt och under den närmaste tiden verkar det heller inte som att något tjockt islager är att vänta.

- Man märker att isarna börjar försvinna ganska snabbt här i Nagu. Så rekommendationen är att fortsättningsvis undvika att röra sig på isen, säger Toni Laakso, som är löjtnant och vaktofficer på Nagu sjöbevakningsstation.

Viktigt att lyssna på varningarna

Trots att sjöbevakningen varnat för det dåliga isläget är det ändå flera som inte lyssnar på varningarna och beger sig ut på isen. Senaste veckoslutet var det hela tre olika fall i Helsingfors där personer gick igenom isen. I Åboland har sjöbevakningen inte haft några sådana räddningsuppdrag ännu, men Laakso hoppas att folk tar varningarna på allvar, för annars kan det gå illa.

- Går man ut på isen är det en stor risk att man går igenom. Just nu är det nyis, under fem centimeter, så den isen håller inte, säger Laakso.

För de som vill vara säkra på att isen håller gäller det att lyssna på väderleksrapporterna och se till att isen i området är tillräckligt tjock. För att isen skall bära dig kan man som tumregel räkna med en tjocklek på 6-8 cm på sjöar och 10-12 cm på havet. Vid snöfall och blåst bildas inte lika starka isar.

Rätt utrustning är A och O ifall olyckan är framme



Just nu ska vi inte gå ut på isen. Men även då isen är tjockare är det viktigt att vara rätt utrustad ifall olyckan är framme.

- Om man går genom isen är det viktigt att ha telefonen i en plastpåse och att ha ispikar med sig. Om man har ispikar är det lättare att ta sig upp om man ramlar genom isen. Sen ska man helst inte gå ut på isen ensam, det är alltid bra att ha någon med sig. Det finns mycket bra information om vilken utrustning man behöver ha med sig på internet, säger Laakso.