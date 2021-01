Test för corona har inte inletts i Vasa hamn ännu – sjukvårdsdirektör: "Det här är inte det som räddar oss"

Marina Kinnunen efterlyser tydligare linjedragningar över hur man kan komma in i landet. Marina Kinnunen, en vit kvinna med blont hår, står utanför Vasa centralsjukhus. Bild: Yle/Elin Willows

Förra veckan kom meddelandet från Social- och hälsovårdsministeriet att säkerheten vid landets gränser ska skärpas. Det innebär att testning för coronaviruset har inletts i hamnarna i södra Finland och också till viss del ombord på färjor. Men i Vasa har man inte börjat ännu, frågan är hur det ska göras och när man ska börja.

- Vi har kommit så långt att vi ska konkurrensutsätta det, alltså att vi ska köpa in det utifrån. Men vi kommer ännu efter det fatta beslut i coronagruppen om vi börjar med testningen eller inte, säger Marina Kinnunen som dels är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt och dels ordförande för distriktets coronasamordningsgrupp.

Kinnunen hänvisar på samma gång till att det inte är så lätt att testa i hamnarna och tar försöken i södra Finland som exempel. Som Svenska Yle rapporterade i måndags var det bara omkring tio procent av passagerarna som valde att testa sig för covid-19 då möjligheten gavs ombord på färjorna mellan Helsingfors och Tallinn förra helgen.

"Man borde inte komma så lätt in i landet"

Kinnunen tror inte att de kommer att fatta beslut om testningen i hamnarna ännu nästa vecka. Hon tycker att det går i rimlig takt och att det inte borde gå snabbare.

- Jag tycker att det går i rimlig takt, vi har diskuterat att det här är inte det som kommer att rädda oss om man får säga som så. Vi kan inte tvinga någon att ta test och vi har fått ta del av att många inte kommer på test i hamnen. Vi väntar mer på att det kommer någon striktare linjedragning i att komma in i landet.



Vad är det som räddar oss om det inte är att testa för corona i hamnarna?

- Det är det som vi tagit upp tidigare att man borde inte komma så lätt in i landet. Jag förstår att det finns en hel del frustration över att vi har ganska hårda rekommendationer. Vad får man göra och vad får man inte göra?

- Fast vi har haft ända sedan i oktober ganska hårda rekommendationer får vi hela tiden nya fall. Våra starka rekommendationer påverkar inte om man kommer hit från utlandet. Fast man testar negativt när man kommer hit så kan man ändå vara positiv efter några dagar.

Än har man inte börjat testa för covid-19 i Vasa hamn. Klart är i alla fall att det ska köpas in som en tjänst utifrån. Arkivbild. Flaggor i Vasa hamn. Det står Wasaline på den ena och Kvarken ports på den andra. Bild: Yle/Anna Wikman

Oklart hur yrkeschaufförer ska testas

Kinnunen vidhåller ändå att de måste sköta sin del. Om det kommer ett beslut på att de måste börja testa i hamnen så gör de det.

- Alla som redan nu kommer in i landet och har symptom kan ändå komma på test, på så sätt fungerar det ändå.

När vet ni om ni måste börja testa i hamnen?

- En del säger att vi borde testa redan nu men vi kommer ändå att ställa frågan vidare. Det finns en arbetsgrupp i Finland som sköter gränssäkerheten som vi har fått lov att kontakta.

En annan sak som diskuterats är hur ofta yrkeschaufförer ska testas som kanske åker in och ut ur landet flera gånger per vecka. Vasa stads ledande överläkare Heikki Kaukoranta har förslagit en typ av coronapass där man kan se hur nyligen hen blivit testad och när det är dags att ta ett nytt test. Men just den biten diskuterades inte på coronasamordningsgruppens möte inom Vasa sjukvårdsdistrikt på tisdagseftermiddagen.

- Våra infektionsläkare har bara tagit upp att det blir svårt att få kontakt med dem i och med att de kör vidare. Hur gör man det och på vems ansvar är det, säger Kinnunen.

Slutar rapportera om kommuners incidenstal



Vasa sjukvårdsdistrikts coronasamordningsgrupp beslöt inte om några nya rekommendationer på sitt möte på tisdagseftermiddagen.

De nuvarande rekommendationerna är i kraft till mitten av februari och slutet av mars. Bland annat är rekommendationen om att inte fler än tio personer ska samlas samtidigt i kraft till mitten av februari och munskyddsrekommendationen är i kraft till slutet av mars.

Coronagruppen beslöt sluta med den veckovisa rapporteringen om enskilda kommuners incidenstal.

- Om det är en liten kommun behöver man bara få fall för att incidensen ska bli ganska hög. Därför beslöt vi att vi kommer att börja rapportera på annat sätt, säger Kinnunen.

Just nu befinner sig Vasa sjukvårdsdistrikt i epidemins andra fas som är accelerationsfasen.

Om läget blir allvarligare kommer coronagruppen att hålla möte igen på fredag och då diskutera steget till spridningsfasen, om inte hålls nästa möte nästa tisdag.