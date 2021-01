Tyskland blev Sverige

Efter andra världskriget började Donald Trumps pappa Fred Trump ljuga om sin tyska härkomst och hävdade att han härstammade från Sverige.

Hans far kom från Kallstadt i Tyskland/Böhmen men Fred Trump hävdade att han kom från Karlstad i Sverige.

Det här gjordes eftersom Tyskland och tyskar inte var så populära efter nazismen och Fred Trump hade en hel del judiska kunder.

Samma lögn anförde sonen Donald också som ett faktum i sin självbiografi "Trump: The art of the deal" från 1987.