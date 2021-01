Flera sommarstugor har drabbats av frusna vattenrör i januari - men överlag har antalet frusna rör varit få i regionen

Då vädret blir kallare är det bra att se till att vattenrören inte fryser. Hittills har rörmontörerna i regionen ändå inte haft så många uppdrag med frusna rör. Främst är det sommarstugor som haft problem med frusna rör i januari.

- Vi har haft ett par frusna rör och något rör som har spruckit. I ett fall böt vi rör och så fick de värme på i huset. De andra har vi värmt upp med värmepistol utomhus, så det har varit ganska enkla uppdrag hittills, säger Oskar Jensén, som är verkställande direktör för ett VVS-företag i Västanfjärd.

Oftast blir det problem med rören då det efter en kallare period blir varmare igen.

- Det är då som kylan brukar krypa in. Många moderna hus är byggda så att uppvärmningen sänks när det blir varmare utomhus. Då är risken stor att kylan kommer in, eftersom det ännu är kallt i ytterväggar och socklar, säger Jensén.

"Många sommarstugor är inte byggda för att tåla kylan"

Även VVS-företagaren Robert Salonen i Dalsbruk har enbart haft några få fall av frusna rör hittills.

- Jag hade väntat mig flera fall, men kanske många är mera förberedda i år, säger Salonen.

I januari är det främst sommarstugor, med sämre isolering, som fått problem med rören, vilket kan bero på att många arbetar på distans under coronapandemin.

- Det som är ett lite större bekymmer är att många sommarstugor är bosatta under coronatiden och stugorna är kanske inte byggda för att tåla vintern. Då är det viktigt att skydda rören och få värme på. Just nu har vi haft två fall vid sommarstugor som är halvt vinterbonade, där rören inte riktigt har tålt kylan, säger Jensén.

Även Salonens uppdrag har främst berott på frusna rör i sommarstugor.

Oskar Jensén har inte haft som många uppdrag på grund av frusna rör i januari. Vd Oskar Jensén i Västanfjärds mekaniska verkstad. Bild: Yle/Monica Forssell

"Snö isolerar bra, så att kylan inte går in så fort"



För att undvika frusna rör är det viktigt att se till att rören är rätt isolerade och även snö kan fungera isolerande.

- Nu när det finns snö kan man alltid gräva snö på vattenbrunnar och avloppsrör, snön isolerar så att kylan inte går in så fort. Det hjälper också till att lämna kvar snön runt sockeln. Men annars är det svårt att förbereda sig. Om huset inte är ordentligt isolerat kan det vara svårt att förutse var kylan kan komma in, säger Jensén.

Om vattenrören har frusit kan du försöka blåsa värme med till exempel en kupévärmare på det ställe där det frusit. Men många gånger behöver du professionell hjälp för att få upp rören.

- Om det frusna röret är under jord måste man värma upp rören med ånga och det kan man inte göra själv. Till det har vi olika verktyg att tina upp rören med, säger Jensén.

Också luftvärmepumpar kan få problem

För de som värmer upp huset med luftvärmepumpar kan det också uppstå problem om det blir riktigt kallt.

- När det blir 25 grader kallt räcker en luftvärmepump inte till att värma upp huset. Om vattnet från luftvärmepumpen inte leds bort ordentligt kan det samlas kondens, vilket kan leda till att det bildas is och att luftvärmepumpen inte fungerar mera. Då kan man lägga in ett kar under luftvärmepumpen med elvärme så att vattnet inte fryser. Men vattenvärmepumpar har inte det här problemet, utan de fungerar året om, säger Jensén.