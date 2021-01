Gå inte ut på svaga isar - isen är mjuk och svårtydd säger skridskoåkare

Talvella luonto on lepotilassa, mutta lumen alla on elämää.

Talvella luonto on lepotilassa. Mutta lumen ja jään allakin on elämää, eivätkä kaikki linnut muuta talveksi etelään. Talvinen luonto on myös hieno ympäristö retkeillä. Lumen jäljet kertovat monta tarinaa.