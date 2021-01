Inför endast ett tusental åskådare svor Joe Biden och Kamala Harris eden och blev därmed USA:s nya president respektive vicepresident. Donald Trump var inte närvarande för att bevittna maktskiftet. I sitt tal fäste president Biden stor vikt vid att ena landet igen.

Lady Gaga sjöng nationalsången The Star-Spangled Banner. Lady Gaga sjunger under Joe Bidens installationsceremoni. Bild: EPA-EFE/SAUL LOEB / POOL