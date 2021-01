Joe Biden tar över ett land i kris – de här fem utmaningarna väntas Biden ta itu med under sina första hundra dagar i Vita huset

78-åriga Joe Biden konfronteras av enorma utmaningar när han tar över som president. Grafik/bildmontage. I bakgrunden syns personer som demonstrerar under en klimatmarsch samt en skylt med texten "Välkommen till USA" vid gränsen till Mexiko. I förgrunden målning av Joe Biden. Bild: Bildmontage: Alamy / All Over Press, EPA