Morgonkollen: Allt du behöver veta om maktskiftet i USA – och annat att ha koll på i dag

God onsdagsmorgon! Dagens version av Morgonkollen fokuserar på maktskiftet i USA. I dag är det nämligen dags för Joe Biden att ta över som president.

I dag svärs Joe Biden in som USA:s 46:e president. USA:s presidentinstallation skiljer sig från många andra länders; stjärnartister uppträder, säkerheten är skärpt och tidigare presidenter deltar.

Men hur blir det i år? Kommer Trump delta? Var ordnas presidentinstallationen? Vi har alla svar – här kan du bekanta dig med USA:s presidentinstallation.