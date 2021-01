Stjärnartister, skärpt säkerhet och inställd musikparad – så här går presidentinstallationen i USA till

"I [name] do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States,

and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

Ungefärlig svensk översättning:

Jag [namn] svär att jag troget utövar Förenta staternas presidentämbete och efter bästa förmåga uppräthålla, skydda och försvara Förenta staternas konstitution.

Presidenterna brukar också lägga till orden "so help me God", alltså "så hjälpe mig Gud" på slutet. Frasen är inte nedskriven i konstitutionen.