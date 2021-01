Det massiva säkerhetspådraget höll oroligheterna borta från Washington DC – enstaka protester och skadegörelse i andra delstater

Washington D.C. on täynnä sotilaita, jotka turvaavat presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisia.

"Inga stora protester under installationsdagen", "Skärpta säkerhetsarrangemang under mestadels lugnt maktskifte" är några rubriker från amerikanska medier från dagen då Joe Biden svors in som president. Dagen då folk i USA bävade för nya våldsamheter.

När demokraten Joe Biden svors in som president i Washington DC på onsdagen hade inget lämnats åt slumpen.

En total lockdown hade införts och 25 000 soldater från tiotals delstaters nationalgarden fanns på plats för att garantera ett säkert maktskifte.

Efter stormningen av Capitolium och kuppförsöket för två veckor sedan har USA varit på helspänn. Frågan många ställde sig var "skulle våldsamheterna upprepas?"

Enligt medieuppgifter var det lugnt i Washington DC under hela installationsdagen - men i andra delstater bröts lugnet.

Antifascister mot Biden och Trump

6 januari, då valresultatet från presidentvalet i november skulle fastställas i USA:s kongress, intog en våldsam mobb Capitolium.

För två veckor sedan var det medlemmar från högerextrema grupper som Proud Boys som planerat attacken.

Enligt uppgifter i amerikanska medier låg ytterhögern lågt under onsdagen, både i Washington DC och i USA överlag.

På sociala medier hade profiler inom ytterhögern varnat sina anhängare ochuppmanat folk att inte visa sig i huvudstaden eller delstatshuvudstäderna, eftersom "myndigheterna var ute efter att gripa folk".

Istället var det ett hundratal antifascister som vandaliserade demokraternas högkvarter i Portland i delstaten Oregon.

Ett hundratal personer marscherade i Portland under parollen "Vi vill inte ha Biden - vi vill ha revansch".

Enligt CNN marscherade upp till 150 personer från Revolution Hall till demokraternas högkvarter där några fönster krossades. Enligt CBS News greps åtta personer bland annat för upplopp för innehav av farliga föremål.

Också i Seattle demonstrerade ett hundratal antifascister, med slagord både mot Donald Trump och mot Joe Biden.

Antifascisterna krävde att myndigheten ICE (Immigration and Customs Enforcement) ska avskaffas. Till ICE:s främsta uppdrag hör att söka upp och deportera papperslösa migranter.

En del av antifascisterna krossade tech-bolaget Amazons fönster i centrum av Seattle.

Amazons tjänster och teknologi är central för att ICE ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Polisen grep åtminstone tre personer för skadegörelse och inbrott.

De flesta pro-Trump anhängarna verkar ha valt att stanna hemma på onsdagen.

I Denver i delstaten Colorado samlades ett tiotal svartklädda pro-Trump-aktivister för att bränna den amerikanska flaggan.

Också i Lansing i delstaten Michigan samlades ett tiotal demonstranter för att visa sitt stöd för Donald Trump.

- Jag måste acceptera att Biden är de facto militär ledare i USA nu. Men jag är otålig i väntan för vad som ska ske om fyra år. Då hoppas jag att vi får vår sant och legitimt invalda president, som förhoppningsvis är Donald Trump, säger Hadley till CBS News.

I New York ryktades det om att en ensam Trump-anhängare ska ha demonstrerat utanför delstatsparlamentet.

- Jag gick ut för att titta om jag kunde få syn på honom, men jag kunde inte hitta honom, säger New Yorks guvernör Andrew Cuomo till CNN.

