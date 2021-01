Poeten Amanda Gorman stal showen under presidentinstallationen – Monika Fagerholm: “Jag blev helt knockad”

Den starkast lysande stjärnan under installationsceremonin var enligt många ingen av politikerna som höll tal, utan den 22-åriga poeten Amanda Gorman som själv vill blir president i framtiden. Men vem är hon egentligen och varför berörde hennes poesi så mycket?

Författaren Monika Fagerholm är en av dem som blev djupt berörd av Amanda Gormans poesi.

– Den knockade mig helt. Jag är fortfarande rörd. I coronatider talas det mycket om hur vi saknar beröring och gemenskap, och att det vi just nu behöver är mod, energi, kraft och glädje. Det fick man via hennes poesi.

When day comes, we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade?

The loss we carry, a sea we must wade.

We’ve braved the belly of the beast.

We’ve learned that quiet isn’t always peace,

and the norms and notions of what “just” is isn’t always justice.

Så här inledde 22-åriga Amanda Gorman sin poesiuppläsning vid presidentinstallationen i Washington. I solgul kappa, grannrött – nästan majestätiskt diadem läste hon upp en dikt om amerikansk historia, om rasism, förtryck och hoppfullhet.

Dikten heter The Hill We Climb och hon skrev färdigt den efter stormningen av Capitolium.

Yngsta installationspoeten någonsin

Amanda Gorman är den sjätte personen att recitera poesi under presidentinstallationen i Washington. Men ingen har varit lika ung som hon. Ingen har heller fått ett så omedelbart globalt genomslag som hon. Sociala medier fylldes genast av hyllningar till den unga poeten.

Redan som 16-åring gjorde hon sin debut med poesi kring teman som feminism, förtryck och ursprung. Och tre år senare fick hon som den första personen någonsin utmärkelsen National Youth Poet Laureate, och blev alltså USA:s bästa unga poet.

Gorman som kommer från Los Angeles har en examen från Harvard i sociologi, och har ett tydligt samhällskommenterande sätt att vara poet på.

I sin dikt nämner hon det stora i att en spinkig, svart kvinna, som härstammar från slavar och som uppfostrats av en ensamstående mamma nu står där hon står.

Men hur kommer det sig att hon står där hon står, och hur fick hon uppdraget? Enligt amerikanska medier var det Jill Biden, numera Amerikas första dam som fick upp ögonen för henne.

Amanda Gorman talade till hela det amerikanska folket om de ärr i den amerikanska historien som föranlett stormningen av Capitolium. Amanda Gorman lausuu runoa Bidenin virkaanastujaisissa. Bild: Patrick Semansky / POOL / EPA-EFE/All Over Press

Gemensamma faktorer med Biden

Precis som Joe Bidens eget tal präglades också Gormans dikt av vikten av att ena folket.

It’s because being American is more than a pride we inherit.

It’s the past we step into and how we repair it.

Hon delar också något personligt med Biden, de hade nämligen båda

talsvårigheter under uppväxten. Biden stammade, Gorman kunde å sin sida inte uttala vissa bokstäver och ljud. Hon har sagt att det var just därför hon sökte sig till poesin.

Kanske är det heller inte sista gången som vi ser Amanda Gorman tala till det amerikanska folket från Capitolium. 2017 berättade hon nämligen för tidningen New York Times att hon tänker ställa upp i presidentvalet 2036. Hopp och mod är något hon minsann verkar ha och det betonade hon också i sin dikt.

The new dawn blooms as we free it.

For there is always light,

if only we’re brave enough to see it.

If only we’re brave enough to be it.

Författaren Monika Fagerholm tycker Amanda Gormans dikt är underbar. Monika Fagerholm. Bild: Selma Lagerlöf-stiftelsen

Fagerholm: Jag är fortfarande rörd

Det har sagts om Amanda Gorman att hon är USA:s nästa stora poesilöfte. Det står ganska klart att hon är det efter hennes framförande i onsdags, menar Monika Fagerholm.

– Jag tycker det var alldeles fantastiskt. Dels är det en fantastisk poesi, en underbar dikt, dels är hon en fantastiskt bra på att uppträda. Jag är fortfarande rörd, säger Fagerholm och fortsätter:

– Amerikanerna behövde det, jag behövde det och ganska många i världen behövde det just nu.

Fagerholm säger att hon avundas amerikanerna för katalogdikttraditionen, för vilken poeten Walt Whitman kan ses som anfader. I den tar man i på ett sätt som talar till alla.

Vad är det som gör Gormans dikt så bra?

– Den handlar om känslan av igenkänning, att kunna väcka saker hos människor och känslolandskap. Jag tyckte mycket om slutet där hon pratade om ljuset som kommer in efter allt det mörka.

– Hon är väldigt konkret och adresserar de konkreta smärtpunkterna. Den här sortens katalogpoesi som ligger nära Spoken word- genren handlar väldigt mycket om rytm också, det blir nästan som en sång.

Vilken betydelse har det att Gorman är ung, svart och kvinna?

– Det betyder väl allt, just nu. Man kan ju jämföra med till exempel när Marilyn Monroe sjöng Happy Birthday mr president för John F. Kennedy. Hon var så drogad att hon knappt hölls på benen i sitt nattlinne. Vi har färdats ganska långt vad gäller kvinnors möjlighet att ta plats och få plats. Det här var ju en signal i allra högsta grad.