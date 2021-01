Rökdykare räddar människor ur brinnande lägenhet i Åbo – 300 brandmän övar rökdykning i Kråkkärret

Du ser absolut ingenting i röken och det är hett. Någonstans i lägenheten brinner det och det är fullt med tjock rök, till och med så mycket att du måste treva dig fram med händerna längs väggarna eller krypa på golvet.

Dörren har sågats upp med motorsåg. En rökgardin har satts för dörröppningen för att hindra rök från att ta sig ut i trappuppgången. Lyckas man inte med det måste alla lägenheter evakueras.



Lokala brandchefen Sebastian Holm kontrollerar en lägenhet som fyllts med rök. En brandmästare i gul jacka, vit hjälm och munskydd lyser med sin ficklampa i ett sotigt utbränt rum. Bild: Arash Matin / Yle

Sedan kan de ta sig in. Fast brandkårens rökdykare vet egentligen aldrig hur det ser ut då de kommer till en brinnande lägenhet för att rädda människor.

- Oftast vet vi i förväg om någon finns kvar inne i röken och elden, men ibland kan det vara oklart. Vår huvuduppgift är att rädda människor och efter det att släcka elden, säger lokala brandchefen Sebastian Holm vid Egentliga Finlands räddningsverk.

Farligast då material med olja brinner och bildar rök

Rökdykarna måste öva tre gånger per år, och gärna i riktiga förhållanden. Två gånger per år har man kallövningar, utan riktig eld, och en gång per år med eld.

Man kan öva i ombyggda containrar, men då räddningsverket nu fått tillgång till ett rivningshus, ett höghus i Kråkkärret i Åbo, utnyttjar man det så mycket man kan.



Rökdykningsutrustning, lufttuber, brandslangar, munstycken, osv. Var och en har sin bestämda uppgift då brandkåren kommer fram till en höghusbrand. Tre brandmän plockar fram rökdykningsutrustning, brandslangar och munstycken ur brandbilar framför ett höghus, där många fönster och balkonger är svarta av eld och sot. Bild: Arash Matin / Yle

- Brandmännen måste öva hur det känns på riktigt. Det är olika i olika situationer och i olika bostäder. Rök är det farligaste, och det uppstår mycket rök då material som innehåller olja brinner, säger jourhavande brandmästare Eemu Hyvönen.

Under hela januari och februari kommer nästan 300 brandmän, både från brandstationerna och från de frivilliga brandkårerna i regionen, att öva på Konrads gränd.



Eemu Hyvönen (till höger) diskuterar med en rökdykare hur räddningsarbetet ska utföras. Två brandmän, en i röda skyddskläder och den andra i gula, och med skyddshjälmar pratar med varandra utanför ett höghus därifrån det bolmar ut svart rök. Bild: Arash Matin / Yle

Måste vara beredda på allt

- Ibland kan det hända att det kommer ett larm, och då går det förstås före de här övningarna. Så vi har också reservdagar att ta till, säger Holm.

I sjuvåningshuset finns 64 lägenheter, som alla i tur och ordning tänds på och släcks av olika räddningsenheter.

Det är tungt att ta sig upp för alla trappor, särskilt då rökdykarna har full utrustning på sig. De har skyddsdräkter, tuber med luft och ansiktsskydd.



Det är ytterst viktigt att kontrollera sin tryckluftsflaska och sele inför rökdykningen En brandman med gul hjälm sitter på den snöiga marken och gör sin gula tryckluftsflaska färdig för rökdykning. Bakom honom står en röd brandkårsvagn med utrustning parkerad. Bild: Arash Matin / Yle

Inne i höghuslägenheten söker rökdykarna efter människor och efter branden. En värmekamera kan hjälpa att hitta brandhärdar.

Men rökdykarna måste vara försiktiga. De arbetar effektivt, och kollar med jämna mellanrum att de har tillräckligt med luft kvar.

- Då röken kommer neråt och det blir hetare och hetare vet du att du måste jobba snabbt. Vi måste öva för alla situationer, både i höghus och egnahemshus, så att vi är beredda på allt, säger Hyvönen.

I Finland dör cirka 50 personer varje år i bostadsbränder, men ännu fler räddas.