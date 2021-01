Slutspelat för den här säsongen i Mestis? "Utan tilläggsfinansiering är det bättre att hålla klubbarna vid liv och avbryta säsongen"

Av de fjorton lag som spelar i Mestis har en handfull klubbar stora ekonomiska problem. Att spela säsongen till slut utan publik gör att utgifterna fortsätter att öka, men inkomsterna lyser med sin frånvaro. Det ser illa ut, säger Mestis ordförande Tuomas Haanpää om seriens fortsättning. Min uppgift är att se till att ingen klubb går i konkurs.

Mestis har varit på paus sedan medlet av december, då coronarestriktionerna skärptes. Då var samtliga lag eniga om att det är bättre att pausa säsongen i väntan på nya besked. I dag, en och en halv månad senare, ser läget allt annat än ljust ut. För att kunna fortsätta säsongen behövs pengar.

– Antingen kan vi få ta in publik, vilket betyder att epidemiläget är tillbaka på samma nivå som i höstas och det ser ju tyvärr inte ut så nu. Eller så lyckas vi få ihop en finansieringsmodell med hjälp av staten och våra samarbetspartners, konstaterar Mestis ordförande Tuomas Haanpää.

Enligt Haanpää visade de första beräkningarna att Mestis behöver cirka 2,5 miljoner euro för att klara den här säsongen ut, men han tror att man redan med en dryg miljon i stöd kunde få igång matcherna igen.

– Med en dryg miljon löser man inte alla problem som den här säsongen har fört med sig, men vi försöker ännu hitta en paketlösning så att vi kunde fortsätta spela matcher.

Kiekko-Vantaas Christian Silfver hoppas få spela säsongen till slut. Christian Silfver på isen. Bild: Mårten Lampén / Yle

Ligaklubbarna fick nyligen sammanlagt 2,5 miljoner i kostnadsstöd för företag som hamnat i knipa på grund av pandemin. Men till skillnad från ligaklubbarna har Mestis-klubbarna inte möjlighet att ansöka om samma stöd. De uppfyller helt enkelt inte kraven.

– Många klubbar har haft en skral ekonomi sedan tidigare och gjort förlust eller nollresultat. Ägarna har lånat pengar för att täcka utgifter, men samtidigt har man ätit upp det egna kapitalet som krävs för att få stöd.

Kiekko-Vantaa är redo att fortsätta spela, SaPKo vill låta slutsummern ljuda

I Dickursby ishall pågår Kiekko-Vantaas träningar för fullt. Laget har tränat professionellt under hela pausen och alla väntar ivrigt på att spela matcher igen. Klubben har valt att inte permittera spelare och tränare, såsom många andra Mestis-klubbar har gjort.

– Vi upplever att vi har ett ansvar gentemot våra unga spelare, som vill utvecklas och vidare i sin karriär, säger Kiekko-Vantaas styrelseordförande och vd Kai Sointu.

Visst gapar också Kiekko-Vantaas kassa tom, men klubben har också stor hjälp av samarbetsavtalet med KHL-klubben Jokerit.

– Vi har en kedja utespelare och två målvakter som är kontraktsspelare i Jokerit, så nog hjälper det.

Kiekko-Vantaa är redo att återuppta säsongen, men visst oroar de utgifter som det medför.

– Inte har någon några reserver, men vi har räknat ut att vi klarar oss. Å andra sidan lever vi nu på bottenskrapet i kassan. De utgifter vi drar på oss nu, har vi sedan framför oss nästa säsong.

Kiekko-Vantaas vd Kai Sointu hoppas hitta en lösning så att säsongen kan spelas till slut. Kai Sointu Bild: Mårten Lampén / Yle

I Nyslott är tongångarna de motsatta. SaPKo, klubben där NHL-keepern Tuukka Rask tog sina första hockeyskär, har sin åsikt klar inför ödesmötet på måndag.

– Vi tycker att man ska blåsa av säsongen nu och sikta på nästa, konstaterar styrelseordföranden Vesa Kutvonen. Varje match bringar bara förlust.

Kutvonen är riktigt bekymrad över läget. Han tror inte på att det blir några ändringar i publikbegränsningarna och skulle det bli det, så tror han inte att publiken vågar ta sig till ishallen den här säsongen.

– Vi har i flera år haft ett publiksnitt på 850 åskådare per match. I höstas med rådande begränsningar hade vi cirka 400 åskådare per match. Och all tillhörande försäljning har också minskat.

SaPKo har permitterat sina spelare och tränare under pausen, liksom åtminstone Joensuun Kiekko-Pojat, KeuPa, Hermes, RoKi och TUTO.

Att avbryta säsongen är heller inte helt oproblematiskt. Klubbarna har sålt säsongskort och har avtal med samarbetspartners.

– Hittills har ingen krävt pengarna tillbaka, säger Kutvonen men visst kan det tära på trovärdigheten om säsongen avbryts och våra samarbetspartners kan börja fundera på om vi faktiskt kommer att spela nästa säsong.

Både spelare och tränare i limbo: "Svårt med motivationen"

HIFK-fostrade backen, 29-åriga Christian Silfver kom till Kiekko-Vantaa för den här säsongen efter två säsonger i Danmark. Silfver har representerat både HIFK och Pelicans i ligan, men spelat merparten av karriären i Mestis.

– Visst har det varit tungt och svårt med motivationen när man inte vet när man får spela igen, säger Silfver utan omsvep.

– I vanliga fall har man en match, ett mål som man siktar mot med träningen. Nu vet vi inte när vi spelar nästa match.

Christian Silfver har skaffat sig ett jobb vid sidan av hockeyn ifall säsongen tar slut på hälft. Christian Silfver Bild: Mårten Lampén / Yle

Sedan säsongsstart har lagen spelat mellan 17 och 19 matcher innan det blev paus. Silfver har själv börjat jobba vid sidan av hockeyn precis som några andra spelare, så ekonomiskt har han framtiden tryggad oavsett hur det går med säsongen. Men helst vill han ju spela hockey.

Chefstränaren Mika Niskanen berömmer killarnas inställning under pausen, men visst medger han att det har krävt en hel del av tränarstaben också för att hålla killarna på gott humör.

– Nu har det krävts lite hokus pokus, tävlingar, interna matcher och sånt för att hålla killarna motiverade.

Niskanen är själv rädd för att äldre spelare kan sluta med hockeyn och klubbar tvingas lägga ner verksamheten ifall säsongen avbryts för andra året i rad. Hans högsta önskan är att beslutet blir att säsongen spelas till slut.

Lagets program slås fast för max 1-2 veckor i taget och det gäller att ständigt ha koll på myndigheternas senaste beslut. En slitsam period för alla inblandade.

Hur orkar du själv?

– Vardagen rullar på som normalt och det känns bra. Man för barnen till dagis och så åker man själv till hallen.

Mika Niskanen ser det som ett dåligt alternativ att avbryta säsongen för andra året i rad. Mika Niskanen Bild: Mårten Lampén / Yle

– Värre var det i våras då allt lades ner med en gång och så satt man två månader hemma och funderade på framtiden.

Mika Niskanen skrev nyligen på en förlängning med Keikko-Vantaa. Christian Silfver vet ännu inte var karriären fortsätter nästa säsong. Just nu är högsta drömmen att få spela säsongen till slut.

– Svårt att säga, det finns inte pengar någonstans i Europa just nu.

Tänker du spela hockey nästa säsong?

– Jo, svarar Silfver med eftertryck.

Beslutet om Mestissäsongens öde tas vid styrelsemötet på måndag.