”Tror det är karriärens bästa” – Tero Seppälä skruvade upp farten och knep sällsynt framskjuten placering i en normaldistanstävling

Tre bommar – men ändå slutade Tero Seppälä på 19:e plats. Flera av toppåkarna hade problem på vallen och då valde Seppälä att öka farten i spåret. Det räckte långt i Anterselva.

En klar rysk seger – och en fin blåvit insats signerad Tero Seppälä.

Herrarnas normaldistanstävling i Anterselva bjöd på både överraskningar och väntat starka resultat. Då flera andra toppåkare bommade minst två skott var Aleksandr Loginov stabil på vallen och kom i mål med klar marginal ner till tvåan efter prickfritt skytte.

Tero Seppälä hade också en lyckad dag i de utmanande förhållandena. Seppälä klarade sig undan med tre bommar och slutade på 19:e plats.

– En bra tävling för min del.Jag tror att det är den bästa placeringen jag någonsin haft i en normaldistanstävling. Det brukar inte vara min styrka, men tydligen räcker det ganska långt då man håller tillräckligt hård fart i spåret, säger Seppälä på förbundets webbplats.

– Med den där farten kunde han ju ha vunnit i dag, säger Yle Urheilus expert Ville Kotikumpu.

Dimman ställde till det

Seppälä var 16:e snabbast i spåret på fredagen. Det som ändå grämer honom är att samtliga bommar kom i det liggande skyttet.

– Det var dimmigt på banan så vi hade justerat siktet enligt det. Men så var det helt klart under det liggande skyttet. Kanske det var därför som jag missade så mycket, analyserar Seppälä.

Trots den fina placeringen får Seppälä inte köra masstarten på söndag.

– Det här måste vara den bästa placeringen jag haft som inte lett till rätten att starta i masstarten. Det grämer förstås. Men, som lag går vi framåt och det bådar gott för lördagens stafett, säger Seppälä.

Tuomas Harjula och Olli Hiidensalo hade dessvärre en sämre dag på fredagen. Duon kom i mål som 64:a respektive 66:a.

– Skyttet var medelmåttigt, men inte katastrofalt dåligt. Man kan väl inte vara besviken, säger Harjula.

– Jag sköt bort mig i det stående. Fyra straffminuter är på tok för mycket där, konstaterar i sin tur Hiidensalo.

Stina Nilsson "går stadigt framåt"

I IBU-cupen stod svenska Stina Nilsson för ett rejält fall framåt på fredagen.

Nilsson bommade tre skott, men var tredje snabbast av alla i spåret och kom i mål som 22:a – den tidigare skiddrottningens klart bästa placering i den näst högsta nivån av internationellt skidskytte.

– Det har gått stadigt framåt varje dag. Så det är jätteskönt att känna att kroppen svarar bättre och bättre, både hur jag ska agera i spåret och på vallen, säger Stina Nilsson efteråt enligt SVT.

Nastassia Kinnunen var bästa finländska i sprinttävlingen som avgjordes i tyska Arber. Hon bommade likaså tre skott men fick nöja sig med 50:e plats.

Resultat, världscupen i skidskytte:

1. Aleksandr Loginov RUS 48.41,8 (0 bommar)

2. Sturla Holm Lægreid NOR +58,5 (2)

3. Quentin Fillon Maillet FRA +1.10,6 (2)

4. Lukas Hofer AUT +1.10,7 (2)

5. Anton Dudtjenko UKR +1.10,9 (0)

6. Martin Ponsiluoma SWE +.18,1 (2)

7. Vetle Sjaastad Christiansen NOR +1.22,2 (2)

8. Simon Eder AUT +1.25,2 (1)

9. Erlend Bjøntegaard NOR +1.50,4 (2)

10. Johannes Thingnes Bø NOR +1.56,4 (4)

...

19. Tero Seppälä FIN +2.45,6 (3)

64. Tuomas Harjula FIN +6.04,8 (4)

66. Olli Hiidensalo FIN +6.18,6 (5)