Coronaviruset i Österbotten – 23-24.1.2020

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Elva nya fall inom Vasa sjukvårdsdistrikt

Under senaste dygnet har elva nya fall av coronasmitta konstaterats inom Vasa sjukvårdsdistrikts område. Incidenstalet, det vill säga antalet smittade personer per 100 000 invånare, är nu 64.

Totalt har 1 494 personer testat positivt för covid-19.

Epidemins fas varierar mellan kommunerna i distriktet. En del befinner sig i spridningsfasen, andra i accelerationsfasen.

Tre nya fall i Södra Österbotten

Under det senaste dygnet har tre personer testat positivt för covid-19. Det betyder att totala antalet fall av coronasmitta nu är 493. För tillfället behöver ingen sjukhusvård i Södra Österbotten.

Under fredagen togs 449 tester, sammanlagt har 67 239 tester tagits. Incidensen ligger nu på 28 per 100 000 invånare under en två veckors period.