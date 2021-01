Iivo Niskanen fick ge sig mot norrmännen i världscupcomebacken – tappade tätkänningen under slutskedet av fristilsdelen

Iivo Niskanen låg med i tätklungan till det näst sista varvet i dagens skiathlon i Lahtis. Men när norrmännen skruvade upp farten klarade han inte av att hänga på. Niskanen som hade krampkänningar i loppet fick nöja sig med en åttonde plats.

Precis som de norska åkarna har Iivo Niskanen inte tävlat i världscupen sedan premiären i Ruka för nästa två månader sedan. Men i dag var det dags igen för Finlands bästa åkare att mäta sig mot världseliten då herrarna tävlade i skiathlon i Lahtis.

Niskanen valde en avvaktande taktik på den klassiska delen men på det sista varvet gick han upp i täten och gjorde en liten tempoökning. Niskanen ledde tätklungan på ungefär 30 åkare in till skidbytet och fristilsdelen.

Direkt efter skidbytet fick Niskanen och ytterligare åtta åkare en liten lucka till resten av fältet. Under de första fristilsvarven gjorde norrmännen Hans Christer Holund och Sjur Røthe varsitt försök att rycka men lyckades inte skaka av sig resten av tätklungan.

Men på det näst sista varvet skruvades tempot upp igen och då var Niskanen tvungen att släppa. Han klarade inte av att hänga på Holund, Røthe, Emil Iversen, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger och Aleksandr Bolsjunov.

Iversen höll sig på benen

I de sista backarna in mot stadion föll både Holund och Bolsjunov och det blev en norskt på de fyra första placeringarna. Krüger föll i sin tur i kurvan vid stadion och Iversen spurtade hem segern före Røthe och Golberg.

– I 20 kilometer gäller det att försöka klara sig undan strul. Mina norska landslagsvänner gillar att åka snabbt i fristil så det gällde bara att försöka hänga på.

– Jag är i väldigt bra form just nu och de klarade inte av att knäcka mig. Vi är tillbaka i världscupen med buller och bång, sa Iversen i sin segerintervju.

Niskanen förlorade spurtduell

Niskanen hade en sjundeplats inom räckhåll men förlorade en spurtduell mot Dario Cologna och korsade mållinjen på åttonde plats.

– Jag hade planerat att rycka i början av fristilsdelen men benen fungerade inte riktigt och kände av lite kramp. Sedan började vi åka ganska så långsamt i täten men när de sedan stack så klarade jag inte av att följa.

– Nu har jag fått känna på att tävla igen och norrmännen är alltid starka i skiathlon. Åkningen kändes helt bra idag, sa Niskanen till Yle.

Förutom Niskanen tog även Ristomatti Hakola världscuppoäng i dag. Han slutade på 26:e plats.

Joni Mäki inledde tävlingen hoppingivande men föll tidigt i loppet och hade sedan en tung resa mot mål. Mäki fick nöja sig med en 36:e plats.

Världscupdebutanterna Remi Lindholm och Alexander Ståhlberg tog sig i mål i loppet. Lindholm var 48:e åkare och Ståhlberg 52:a.

Resultat, skiathlon 15+15km:

1. Emil Iversen NOR 1.10.18,4

2. Sjur Røthe NOR +0.4

3. Pål Golberg NOR +6,6

4. Simen Hegstad Krüger NOR +9,5

5. Aleksandr Bolsjunov RUS +20,6

6. Hans Christer Holund NOR +28,7

7. Dario Cologna SUI +32,8

8. Iivo Niskanen FIN +33,0

-----------

26. Ristomatti Hakola FIN +2.32,6

31. Perttu Hyvärinen FIN +2.56,2

36. Joni Mäki FIN +3.46,5

40. Juho Mikkonen FIN +4.45,6

44. Markus Vuorela FIN +5.27,3

48. Remi Lindholm FIN +5.34,5

50. Petteri Koivisto FIN +6.35,8

51. Lauri Lepistö FIN +7.01,2

52. Alexander Ståhlberg FIN +7.33,4