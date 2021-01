De norska skidåkarna var tillbaka i världscupen i Lahtis och det med besked. I damernas skiathlonlopp blev det enbart norskt på prispallen. Therese Johaug var som väntat överlägsen. Helene Marie Fossesholm stod för en stark andra halva och åkte i mål som tvåa före trean Heidi Weng.

I Lahtisspelen gjorde de norska åkarna comeback i världscupen och i damernas skiathlonlopp gällde Therese Johaug som storfavorit.

Johaug använde sig av sin bekanta taktik och skakade tidigt av sig det övriga fältet.

Det bjöds på dramatik tidigt i loppet då många damer längre bak i fältet åkte till skogs. Se indicenten i Arenaklippet.

På förhand fanns det förhoppningar om att Krista Pärmäkoski skulle kunna konkurrera om en pallplats, men hon hängde inte med då tre damer bakom Johaug – Ebba Andersson, Jessica Diggins och Natalja Neprjajeva – fick upp en lucka till de övriga.

Efter 7,5 åkta klassiska kilometer var det dags för skidbyte och 7,5 kilometer i fristil. Neprjajeva tappade mark, samtidigt som norskorna Helene Marie Fossesholm och Heidi Weng gjorde Andersson och Diggins sällskap i kampen om de två övriga pallplatserna.

Den 19-åriga Fossesholm försökte sig på ett ryck med några kilometer kvar och det lyckades då den jagande trion inte fick tag på henne på slutet. Spurtstarka Weng knep tredjeplatsen framför näsan på Andersson och Diggins.

"Roligt att vara tillbaka"

I segerintervjun var Johaug, som senast tävlat i världscupen i premiären i Ruka i november, nöjd.

– Det var så roligt att vara tillbaka i världscupen. Det är två månader sedan jag har åkt senast. Det är roligt att se alla människor.

– Jag har varit i bra form. Jag bestämde mig för att ta det lugnt under det första varvet och ösa på under det andra och tredje.

Vågade inte satsa allt på den första halvan

Kerttu Niskanen slutade på tolfte plats.

– Det var stressigt i början. Det fanns inget utrymme. Jag överraskades av att de fick upp en lucka, sa Niskanen som inte var riktigt nöjd med skidorna.

– Jag vågade inte satsa allt på den första halvan.

– Fristilsdelen började inte bra och jag är inte nöjd med den. Även fristilsdelen kändes strulig då folk försökte avancera på alla håll. Jag är inte särskilt nöjd med prestationen, även om den inte var någon katastrof, sa Niskanen i tv-intervjun.

Pärmäkoski gillade inte att åka i klungan

Krista Pärmäkoski var inte nöjd med den klassiska delen.

– Jag saknade glid. Det var jobbigt då klungan var så stor. Det har ofta varit så i masstarterna i år.

Hon hade gärna hängt på damerna bakom Johaug.

– Hade jag varit i bättre form hade jag inte behövt åka i det gänget.

– En halv minut till en pallplats. Hade den klassiska delen gått bättre hade resultatet kunnat vara ett helt annat, summerade Pärmäkoski.

Resultat, skiathlon damer (7,5 + 7,5 km):

1. Therese Johaug NOR 37.45,1

2. Helene Marie Fossesholm NOR +28,1

3. Heidi Weng NOR +29,6

4. Ebba Andersson SWE +29,7

5. Jessica Diggins USA +30,1

6. Natalja Neprjajeva RUS +1.02,5

7. Charlotte Kalla SWE +1.02,8

8. Teresa Stadlober AUT +1.02,8

9. Krista Pärmäkoski FIN +1.02,8

12. Kerttu Niskanen FIN +1.07,7

19. Johanna Matintalo FIN +2.51,5

21. Laura Mononen FIN +3.15,8

23. Riitta-Liisa Roponen +3.21,5

31. Vilma Nissinen FIN +3.52,8

34. Anne Kyllönen FIN +4.23,6

38. Anni Kainulainen FIN +5.08,4

39. Emmi Lämsä FIN +5.49,8

41. Siiri Kaijansinkko FIN +6.36,4

46. Jasmin Kähärä FIN +7.17,6

Anni Alakoski bröt.