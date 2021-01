Ilkka Herola klättrade elva placeringar i skidmomentet: ”En jämntjock insats”

Chansen till de främsta placeringarna försvann redan i backmomentet men Ilkka Herola visade än en gång att han är en stark skidåkare. Finländaren klättrade in bland de tio bästa i dagens tävling i nordisk kombination.

Backhoppningen fortsätter att spöka för finländarna i nordisk kombination. Ilkka Herola fick nöja sig med en 20:e plats i backen medan Eero Hirvonen misslyckades så kapitalt att han avbröt tävlingen inför skidmomentet.

Herola låg nästan två minuter bakom täten då han gick ut i spåret, men tog snabbt in en hel del tid på åkarna framför. Drygt halvvägs in i loppet gick Herola in bland de tio bästa och i den klungan låg han ända till mållinjen.

När det hela skulle avgöras var Herola inblandad i en spurt där sjätteplatsen stod på spel, men finländaren räckte inte till och fick nöja sig med en nionde plats.

– Jag är inte riktigt nöjd med det här, det var en jämntjock insats. Om jag skulle ha haft en bra dag kunde jag ha tagit sjätteplatsen men jag var lite för långt bak på målrakan.

– Jag är i bra form och ibland kommer det dagar som den här och lite svagare veckoslut. Men det gör inget då man vet att man håller en bra nivå, säger Herola till Yle.

Japanen Akito Watabe låg två efter backmomentet men var först över mållinjen. Han vann med drygt tio sekunder före världscupledaren Jarl Magnus Riiber.

– Det var tufft mot Riiber, men jag är väldigt nöjd med segern. Jag älskar att tävla i Lahtis, säger Watabe i sin segerintervju.

Resultat:

1. Akito Watabe JPN 24.46,6

2. Jarl Magnus Riiberg NOR +10,8

3. Ryota Yamamoto JPN +25,1

4. Johannes Rydzek GER +28,9

5. Fabian Riessle GER +44,4

6. Vinzenz Geiger GER +55,6

7. Jörgen Gråbak NOR +55,9

8. Jens Lurås Oftebro NOR +56,7

9. Ilkka Herola FIN +57,0

10. Terence Weber GER +57,0

----------------------

31. Arttu Mäkiaho FIN ´+3.20,7

32. Perttu Reponen FIN +3.20,7

33. Otto Niittykoski FIN +3.37,6

34. Wille Karhumaa FIN +3.41,2

41. Waltteri Karhumaa FIN +5.32,0