Motigt för finländarna på hemmaplan – Granerud hölls inte på benen efter jättehopp och tappade segern: ”Så förbannad”

Halvor Egner Granerud tappade segern i Lahtis. Halvor Egner Granerud går med skidorna i händerna. Bild: imago images/Newspix/ All Over Press

Finland hade bara en hoppare i den andra omgången i Lahtis. Niko Kytösaho slutade på 24:e plats på hemmaplan. Halvor Egner Granerud såg ut att vinna tävlingen men klarade inte av att stå på benen i sitt andra hopp.

Niko Kytösaho, Jarkko Määttä, Antti Aalto och Eetu Nousiainen fick alla fyra tävla i världscuptävlingen på hemmaplan i Lahtis. Men endast den förstnämnde fick göra två hopp.

Kytösaho hoppade 121 meter i sitt första hopp och låg på 20:e plats inför den andra omgången. I det andra hoppet blev det en meter kortare och Kytösaho fick nöja sig med en 24:e plats i tävlingen.

Världscupledaren Halvor Egner Granerud ledde efter den första omgången och i sitt andra hopp behövde han 123 meter för att säkra seger.

Norrmannen flög riktigt långt, hela 137,5 meter, men lyckades inte stå på benen i landningen. Granerud klarade sig oskadd men poängen från domarna var låga. Han fick bara 8,5 till 9 i stil och tappade därmed segern.

– Jag är så förbannad, det känns väldigt surt. Jag får be någon av domarna i Norge förklara för mig varför jag fick så låga stilpoäng. Jag kan tydligen inte reglerna tillräckligt bra, säger Granerud till NRK.

Granerud fick nöja sig med en fjärde plats och i stället var det landsmannen Robert Johansson som vann tävlingen. Han slog tysken Markus Eisenbichler med 1,7 poäng. Karl Geiger slutade på tredje plats.

Resultat, HS 130:

1. Robert Johansson NOR 265,9 poäng

2. Markus Eisenbichler GER 264,2

3. Karl Geiger GER 264,0

4. Halbor Egner Granerud NOR 263,5

5. Stefan Kraft AUT 257,8

6. Daniel Andre Tande NOR 257,6

------------

24. Niko Kytösaho FIN 238,7