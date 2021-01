ÅIFK handboll sparkar sin chefstränare

Åbo IFK handboll har sparkat sin chefstränare för herrlaget. Robin Karlsson har varit chefstränare i 2,5 år, men ÅIFK ansåg att laget behövde en nystart då fortsättningsserien i handbollsligan inleds.

Ny tränare för herrarna blir Aku Kuusisto, som i år har varit assisterande tränare, samtidigt som han har varit målvakt.

Nu blir Kuusisto chefstränare, medan Sjundeåbon Harry Wikström blir ny assisterande tränare.

Ville Perho, ordförande för HF ÅIFK, skriver i ett pressmeddelande: "Vi vill tacka Robin för den insats han givit föreningen under de senaste tre åren. Lagets spel och resultat i grundserien har tyvärr inte mera denna säsong motsvarat den utvecklingskurva, som Robin byggde på under de två första åren. Den pågående säsongen har under de rådande omständigheterna varit mycket utmanande, men då fortsättningsserien inleds tycker vi att laget behöver en nystart."

ÅIFK:s herrar vann bara två av sina fjorton matcher i grundserien i årets FM-liga i handboll, båda mot HC Tallinn, som inte spelar om medaljer i FM-ligan.

"Den nya ledningen och spelarna har nu knappt tre veckor tid att förbereda sig för fortsättningsserien i februari, där laget kämpar för en plats i play-offs", säger Perho.

Robin Karlsson tog över som chefstränare efter Besim Qerimi inför säsongen 2018–2019.