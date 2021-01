Fastighetsmarknaden i Östnyland går i väntans tider - efterfrågan på fritidshus är större än utbudet

Efterfrågan på sommarstugor är betydligt större än utbudet. Säljare och köpare går i väntans tider på att coronapandemin ska lätta. Äldre personer vågar inte ta kontakt på grund av restriktionerna.

Fastighetsförmedlare i Östnyland går i väntans tider på att coronaläget ska lätta så att i första hand 70-plussare ska våga ta kontakt och sälja sina fritidshus.

Just nu har de östrnyländska mäklarna i stort sett en handfull fritidsboende till salu, men efterfrågan är fortfarande lika stor som ifjol somras.

- Vi satsar ju mest på Sibbo och visst finns här en del sommarstugor, men det som varit och det som vi har fått in så det har nog gått, säger försäljningschef Michelle Travis i Sibbo.

Det finns en stor efterfrågan på sommarstugor, men också småhus och villor som är belägna och utrustade så att man kan kombinera fritids- och fast boende.

- Det är definitivt någonting som lyft huvudet i och med covid-situationen sen förra mars. Man vill bort från städerna, säger Travis.

Försäljningen av sommarstugor i Östnyland har inte kommit igång än. Illustrerande arkivbild. Fastighetsförmedlares skyltfönster med annonser. Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Också i Borgå och Lovisa är efterfrågan större än utbudet.

- Det verkar lite som om folk fortfarande är i den tron att de inte går att sälja, men köparpotential finns det nog. Vi skulle nog vara tacksamma om vi skulle få flera objekt in till försäljning för de tycks nog gå åt, säger fastighetsmäklare Peter Kristjankroon i Borgå.

Kristjankroons arbetsgivare har för tillfället mellan fem och tio fritidshus till salu i hela Östnyland.

Man vill själv ta stugan i bruk

Travis har samtidigt en uppfattning om att de som har sommarstugor i kommunen inte nödvändigtvis är villiga att bli av med dem.

- Det har vuxit fram ett nytt behov och här i Sibbo finns det mycket gamla släktgårdar som man vill hålla kvar i släkten.

Enligt Travis är utbudet på marknaden i helhet omkring hälften av vad det normalt brukar vara den här tiden på året i Sibbo.

Det kan betyda att fler vill behålla sina stugor och kanske överväger att själva ta dem i bruk.

- För ett par tre år sedan var det i nyheterna att stugornas skick förfaller eftersom ingen har tid att ta hand om dom. Men nu när man har kunnat distansjobba så kanske det har skiftat behovet, säger Travis.

Vintern och coronaviruset håller folk inomhus

För tillfället har förmedlingen Travis arbetar för fritidsbostäder listade i Borgå, men bara en fritidsbyggplats ute i Sibbo skärgård.

- Vi har sånt som är på lut och så finns den äldre generationen som har en del behov av att kanske avstå från visst fritidsboende, men restriktionerna gör att beslutsfattande är lite långsammare, säger Travis.

Coronarestriktionerna tillsammans med svårigheter att röra sig utomhus i oberäkneligt vinterväder bidrar till att såväl säljare, köpare som förmedlare väntar på bättre tider.

- Jag har några äldre kunder som funderar på att sätta igång med försäljningprocesserna men de har svårt att ta sig hemifrån när man inte kan röra sig som normalt. Det har satt vissa käppar i hjulen och gjort processen långsammare.

Travis erfar att när våren anländer så lyfts tankarna igen. Snön smälter och det blir lättare att ta sig ut till stugorna för att inventera och fundera. Då ökar också efterfrågan på mäklarnas värderingar.

Fritidshuset fungerar ofta som ett ställe att komma bort från stress och stadsliv. Arkivbild. Piltavla på trävägg. Bild: Petteri Bülow / Yle

Det är inte bara i Sibbo som fastighetsförmedlare tror att intresset för att sälja sina fastigheter kommer att öka fram mot sommaren.

- Det verkar som så att man är lite försiktig. Som jag redan sa så skulle det finnas köpare, men säljaren kanske inte vågar eller tror att det inte går att sälja nu i och med att vi har coronan, säger Peter Kristjankroon.

I Lovisa har fastighetsförmedlaren Leena Lindroos tre fritidsbostäder till försäljning. De har funnits listade sedan ifjol höst.

Lindroos ordnar visningar då och då på begäran, men ingen har ännu slagit till.

- Nu har ju inte semesterstugesäsongen börjat ännu i år så där på allvar, men efterfrågan finns det.

Enligt Lindroos fanns det ifjol en betydligt större efterfrågan än utbud på grund av coronapandemin.

- Största delen av dem som börjar sälja sina sommarstugor är 70-plussare och när de höll så strikt med att de inte ens umgicks med sina nära och kära så inte vill de ha någon främmande hem till sig för att diskutera försäljning, säger Lindroos.

En del trivs med grannar och fritidshuset ute på landbacken. Arkivbild. En röd stuga med vita knutar på Utö. Bild: Yle/Linus Hoffman

Det ledde till att antalet objekt inte var lika många som i normala fall, men en trend håller i sig.

- Speciellt Helsingforsborna söker luft omkring sig. Mot slutet av året sålde jag ett egnahemshus som ett andra hem för en familj med två små barn. De bor i centrala Helsingfors och nu har jag märkt att de är här hur mycket som helst bara för att vara borta från Helsingfors.

Fritidshus säljs både vid vatten och på torra land

I Sibbo säljs fritidsbostäder på olika håll i kommunen. Har man behov av ett hus i norra Paipis brukar det kunna lösa sig, men flertalet ligger vid kusten.

- Populärast är ju sånt som är nära havet och skärgården på sätt och vis. Där är en särskild kundgrupp som har möjlighet att transportera sig själv dit, säger Michelle Travis.

Även i Borgå finns fritidshus på olika håll i staden, men de flesta objekt hittar man vanligtvis vid kusten eller ute i skärgården.

Peter Kristjankroon poängterar att fast man i vår region ofta förknippar fritidshus med sjöar eller hav, så kan det vara trivsamt även utan vatten.

De flesta söker hög komfortnivå

Michelle Travis betonar att hög komfort överlag är en jättestor del av boendet. Kraven på bekvämlighet är något mäklare såg redan för flera år sedan.

- Det finns ju mycket som är i dåligt skick, men om man skaffar det till ett vettigt pris och man har råd i budgeten att renovera så ska där finnas förutsättningarna, att där finns möjligheten till den teknik man vill ha, säger Travis.

Kommunalteknik finns på många håll även ute i Sibbo skärgård liksom snabb telekommunikation med tillgång till bredband.

Det kan vara utmanande med hög komfort långt ut i skärgården. Arkivbild. En ö med en röd stuga och blått vatten omkring i Ingå skärgård. Bild: Laura Taskinen

Peter Kristjankroon i Borgå håller med de höga förväntningarna på komfort.

- Nog stämmer det nog. Många jobbar på distans idag, så där som man håller till så vill man ju ha liknande bekvämligheter som man har där man bor annars.

Kristjankroon tror dock att det kan vara en utmaning att skapa motsvarande omständigheter ute i skärgården eller långt från en tätort.

Elektricitet och rinnande vatten kan oftast ordnas, men kapaciteten räcker kanske inte till för toalett och byk- eller diskmaskin.

Stadens hyrestomter till salu

I likhet med Michelle Travis i Sibbo tror Leena Lindroos att den stora efterfrågan på fritidshus och villor i Lovisa fortsätter i år bara försäljarna vågar ta kontakt.

Men förutom huvudstadsbornas stora intresse för Lovisa skiljer sig marknaden här på en annan punkt, nämligen försäljningen av stadens hyrestomter eller fritidstomter.

Enligt Lindroos gäller det mellan 200 och 250 stugtomter som staden fattat beslut om att sälja.

Tomterna ligger längs Skärgårdsvägen mot Hästholmen och Gäddbergsö.

- Där har det varit en del oklarheter med prissättningen. Det har lite bromsat köpandet när man inte har haft en klar framtid gällande sin potentiella sommarstuga, säger Lindroos.

Enligt Lindroos är problemet i korthet att tomterna som läggs ut till försäljning inte har en klar prissättning per tomt.

- Det finns vissa basregler, till exempel att det ska vara 35 euro per kvadrat. Sedan kommer det till plus och minus beroende på olika faktorer. Man skulle gärna ha sett att man skulle ha kartlagt det riktiga priset per tomt innan man börjar försäljningsprocessen, säger Lindroos.

Stugägare renoverar hellre byggnaden än river för att få behålla avståndet till strandlinjen. Arkivbild. Bastubyggnad vid insjö. Bild: Pekka Tynell / Yle

Lindroos säger att tomternas storlek i hyreskontraktet är 2 000 kvadratmeter, men att storleken kan variera markant när tomten mäts upp i samband med försäljningen.

- När någon vill lösa in sin tomt eller köpa en hyrestomt så sätts försäljningsprocessen igång. Man kommer då först ut i terrängen för att mäta tomtens storlek. Det kan skilja nästan 500 kvadratmeter åt båda hållen när den mäts på riktigt.

Lindroos påpekar samtidigt potentialen i att sanera befintliga byggnader för att kunna behålla avståndet mellan stugan och strandlinjen.

Om markägaren önskar riva byggnaden och bygga en ny måste denne följa nuvarande byggnadsordning där avståndet till strandlinjen oftast är 40 meter.