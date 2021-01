Katastrof för föreningarna om Borgå stad inte öppnar sina inomhuslokaler snart - konståkarnas ordförande: Jag är rädd att unga slutar med sin hobby

Några Borgåföreningar går gemensamt ut med en vädjan till Borgå stad om att öppna stadens lokaler för inomhusmotion för träningar för dem som är under 20 år.

Föreningarna vill att de unga har möjligheten att röra på sig och upprätthålla sociala kontakter. Dessutom vill föreningarna trygga sin verksamhet.

Enligt föreningarna kan träningar inomhus ordnas på ett tryggt sätt.

Vädjan har underskrivits av Porvoon Taitoluistelijat, Hunters Juniors, Tarmo, Akilles handboll, FunShine Cheerleaders och FC Futura Juniorit FCFJ.

En utmaning att ordna träningar

Den senaste tiden har varit en utmaning för samtliga föreningar. Staden beslöt i slutet av november i fjol att stänga sina motions- och träningslokaler inomhus. Det gäller till exempel ishallen, ungdomsishallen, Kokonhallen och idrottshallen.

Det blir också ekonomiskt tungt för föreningarna om medlemmarna minskar. Hur får man ihop pengar för att fortsätta med verksamheten? ― Petra Bojers, ordförande, PTL

Porvoon Taitoluistelijat (PTL) har sedan dess fått dela på istid i uterinken invid bollplanen i Borgå centrum med Hunters juniorer. PTL har 200 konståkare och fick 20 timmar i veckan att fördela på sina medlemmar.

- Vi måste kolla att alla grupper får träna på isen, så det har blivit två eller tre timmar per grupp i veckan. Det räcker inte om vi ska kunna upprätthålla nivån inom föreningen, säger Petra Bojers, ordförande för PTL.

"Orättvis situation"

Läget har varit en extra stor utmaning för de medlemmar som tränar och tävlar på FM-nivå.

- De borde ha nästan nio timmar på isen per vecka. Nu får de tre timmar från föreningens sida.

Situationen blir med andra ord orättvis med tanke på att det går att träna i ishallar på många andra orter i landet, konstaterar Bojers. Konståkarna blir efter i träningarna på alla nivåer.

- Det påverkar resultaten i tävlingar. Som tur blir det lite ändringar i tävlingstiderna under våren, så att inte alla poäng kommer i användning under coronaåret, konstaterar Bojers.

PTL har framgångsrika lag inom synkronsierad konståkning (arkivbild). Borgå konståkare tränar. Bild: Yle/Erica Vasama

PTL har inte kunnat hyra in sig i privata ishallar på andra orter. Tidigare har föreningen till exempel kunnat hyra in sig i Sibbo.

Finska Skridskoförbundet har fattat beslutet att medlemsföreningarna inte får träna på andra orter, för att undvika att coronaviruset sprids mellan kommuner.

- Bara enskilda personer får boka istider i privata hallar, men inte föreningar. Och alla konståkare har inte råd att boka privata tider som kan kosta flera hundra euro med tränare på plats.

"Vi har förklarat hur vi kan ordna trygga träningar"

Coronaläget har gått mot det sämre i Borgå. Under den senaste veckan hade staden ett tiotal nya fall, under lördagen fem och under söndagen två. Borgåbor har också exponerats för det muterade coronaviruset.

Trots de färska siffrorna anser Bojers att det skulle gå att ordna träningar inomhus på ett tryggt sätt.

- Föreningarna har redan tidigare förklarat för staden hur vi minimerar kontakter. Vi använder munskydd, vi håller två meters avstånd och desinficerar händerna. Inte en enda coronasmitta har uppstått inom PTL eller Hunters Juniors. Vi har varit noggranna hela tiden, säger Bojers.

PTL:s ordförande är rädd för att unga slutar med sin hobby om det inte finns ordentliga träningsmöjligheter. Konståkare och skridskor. Bild: Yle/Tomi Hänninen

Om hallarna hålls stängda länge kan det få följder både för de unga och för föreningarna i Borgå, konstaterar Petra Bojers.

- Mest orolig är jag för att unga börjar hoppa av och då är det svårt att få dem tillbaka till sin hobby. Det blir också ekonomiskt tungt för föreningarna om medlemmarna minskar. Hur får man ihop pengar för att fortsätta med verksamheten?

"Bara coronaläget blir lite bättre ..."

Per Högström, chef för idrottstjänster i Borgå, har full förståelse för föreningarnas situation.

- Det är en katastrof för föreningarna om vi inte snart kan öppna idrottslokalerna. Alla föreningar, i synnerhet juniorföreningarna, har skött sin verksamhet jättebra.

Högström tror inte att det är omöjligt för föreningarna att ordna trygga träningar, bara coronaläget i Borgå skulle bli lite bättre så att lokalerna kan öppnas.

- Vi väntar på regeringens restriktioner efter deras möte i dag (måndag). Det behövs logiska beslut. Borgå stad hoppas att vi så snart som möjligt kan öppna idrottsanläggningarna.

Måste Borgå följa huvudstadsregionens linje i denna fråga, eller kan man fatta ett eget beslut i Borgå?

- När det gäller att öppna upp för träningsmöjligheter kan vi ha en egen linje, men inte när det gäller matcher mellan lag, konstaterar Högström.

Per Högström är chef för idrottstjänster i Borgå. Han hoppas att Borgå stad snart kan öppna sina inomhuslokaler för träning för ungdomar. Per Högström uppe på Kokonbacken. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Borgå stads ledningsgrupp möts igen i morgon, på tisdag.

Senaste vecka fattade Borgå stad beslut om att ta ett första steg mot att öppna upp mer verksamhet.

Från och med den 25 januari är det möjligt för stadens skolbarn i årskurserna 1-9 att använda sig av gymnastiksalar och -hallar under skoltid.

Barnen får också använda omklädningsrum och toaletter vid uteplaner under skoltid. Simhallen får bara användas av elever i årskurserna 1-5 i samband med skolsimningar som ingår i läroplanen.