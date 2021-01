Patrik Laine fick ett varmt välkomnande av den hårda, profilstarka tränaren och berättar om sina framtidsplaner till Yle Urheilu: "Jag är öppen för att fortsätta i Columbus"

Det senaste dygnet har varit en oförglömlig tid för Patrik Laine. Den finländska hockeystjärnan har levt med transferrykten de senaste åren och på lördag kväll finsk tid stod det klart att han flyttar från Winnipeg till Jarmo Kekäläinens organisation Columbus Blue Jackets.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Tommi Seppäläs artikel Patrik Laine kertoo Yle Urheilulle ajatuksensa sopimuksesta ja tulevaisuudesta uudessa seurassa – "Olen avoin jatkamaan Columbuksessa"

Förutom Laine flyttade också anfallaren Jack Roslovic till Columbus. I den stora spelaraffären fick Winnipeg å sin sida en centerforward av toppklass i Pierre-Luc Dubois.

Trots att spelaraffären slutligen överraskade få, kom beskedet ändå som en liten chock för Laine.

– Det hade talats om allt möjligt, men visst kom affären som en överraskning. Jag hade förberett mig på att börja spela igen så småningom efter skadan, men så blev det inte. Så här är det inom hockeyn och sådant här händer, säger Laine till Yle Urheilu på söndag kväll.

– Visst kändes det lite konstigt när det slutligen hände. Det sjönk liksom inte riktigt in under hela dagen att jag inte längre är en del av Winnipeg. Men jag är väldigt ivrig. Det ska bli roligt att få en nystart och en ny chans.

Jag har fått många goda vänner under mina fyra och ett halvt år i klubben, det var inte lätt att ta farväl

Efter att affären slutligen blev verklighet berättar Laine också varför han via sin agent bad om att bli trejdad från klubben, som han för två och ett halvt år sedan bara var tre matcher från att nå Stanley Cup-finaler med. Laine hann göra sammanlagt 140 mål för Winnipeg på 306 matcher.

Laines 1,04 mål per spelad timme är den så kallade nya Winnipeg Jets-erans bästa notering bland alla som spelat minst 50 matcher.

Han gjorde resultat, men det var någonting som skavde.

– Det fanns många väldigt skickliga anfallare och vi hade en bra bredd i offensiven. Kanske vi bara inte passade ihop på bästa möjliga sätt. Antagligen hade alla parter lite olika åsikt om hur jag skulle användas bäst, konstaterar Laine och syftar på den roll och speltid han fick.