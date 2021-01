Tung start på hemmaveckan för Jokerit – Lauri Marjamäki såg sitt lag tappa fokus mot Omsk: "De var mördande effektiva"

Bild: Emil Hansson / All Over Press

Alex Grant viftar med klubban över axeln mellan firande Omskspelare. Bild: Emil Hansson / All Over Press

I måndagens hemmamatch mot Avangard Omsk bjöd Jokerit stundtals på ett spel som borde berättiga till något helt annat än en klar förlust. Men gästerna försvarade disciplinerat och var kliniska framåt. ”Vi har stundtals fått kämpa med vårt fokus i matcherna”, menade Jokerits tränare Lauri Marjamäki efter matchen.

Jokerit får spendera hela denna vecka i hemmaborgen då Avangard Omsk, Sotji, Torpedo Nizhnij Novgorod och Metallurg Magnitogorsk i tur och ordning besöker Finland.

Avangard Omsk stod på menyn för Helsingforslaget i kväll – och topplaget från öst såg till att inga poäng lämnade i Helsingforsarenan.

Hemmalaget gjorde en skaplig förstaperiod, men periodens enda mål styrde Omskspelaren Alexander Khokhlatjev in.

I den andra perioden tryckte Jokerit gasen i bottnen och dominerade matchbilden. Dessvärre träffade Ilja Kabulkov in 2–0 drygt fem minuter in i perioden, och efter 40 minuter låg Jokerit under med 1–2 efter att svensken John Norman ett par minuter efter Omsks andra mål fört in en retur med backhand.

– Första perioden var ganska jämn, vi hade kanske ett par chanser mer än dem. I den andra perioden hade vi full kontroll, men inget gick in. Vi skulle fortsätta med samma spel i den sista perioden, men vi tog ett par utvisningar och de var mördande effektiva – de gjorde mål på allt, tyckte Jokeritlotsen Lauri Marjamäki i Viaplays sändning.

Dyster tredjeperiod för Jokerit

Sergej Toltjinskij satte tonen för den sista perioden, då han tidigt sköt in 3–1 från distans på powerplay. Oliwer Kaski noterades för assisten till målet.

Henrik Haapala reducerade fem minuter senare, men Omsk gjorde en bra tredjeperiod och nappade till slut en 5–2-seger.

– Spelarnas fokus höll inte ända till slutet, det går inte att komma runt det. Vi har stundtals fått kämpa med det, medgav Marjamäki.

– Den sista perioden var ganska beskrivande för hur det sett ut för oss den senaste tiden. Vi drog på oss dumma utvisningar och de tog vara på sina chanser, analyserade i sin tur anfallaren Julius Junttila.

Jokerit ligger på sjätte plats i den västra konferensen. På onsdagen möter man Sotji.