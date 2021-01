Kommentar: Estlands nya regering lovar att rensa upp efter högerpopulisternas styre – risken är att pendeln vänder för kraftigt

Den nya regeringen lovar helomvändningar i politiken. Frågan är hur länge väljarna uppfattar de nya makthavarna som mer legitima än de gamla, skriver Gustaf Antell.

– I flera år har männen festat med statskassan, nu kommer kvinnorna och städar upp.

Så uttryckte sig Keit Pentus-Rosimannus, Estlands nya finansminister i radiokanalen Äripäev i går morse.

Pentus representerar premiärminister Kaja Kallas nyliberala Reformparti, det ena av den nya regeringens två partier. Det andra är Centerpartiet, som ledde den förra regeringen.

Den nya regeringen är unik på det sättet att sju av femton ministrar är kvinnor. Dessutom har kvinnor de portföljer som ofta anses finast – premiärminister-, finansminister- och utrikesministerportföljerna.

Det här är en fräsch kontrast till karlakarlarna som ännu för en vecka sedan styrde i Estland.

I dåvarande centerstyrda värdekonservativa regering var två av femton ministrar kvinnor. Båda hade dessutom en ministerportfölj i ett delat ministerium där den finare posten innehades av en man.

Kaja Kallas bekräftar själv att hon medvetet har gått in för könsbalans i regeringen.

– Könsbalansen är viktig för mig eftersom det finns många mycket kunniga kvinnor i våra led. Erfarenhetsbalansen är också viktig, det vill säga att regeringen har både erfarna och nya ministrar.

Kallas hör faktiskt själv till båda grupperna, hon har alltså inte någon egen erfarenhet av regeringsarbete. Hon är en av sju ministrar som aldrig har suttit i regeringen.

Det finns förstås en annan väldigt konkret förklaring till att den nya regeringen har så många hittills ganska okända politiker. Den förra regeringen föll för att Centerpartiet åtalades för allvarliga korruptionsbrott.

För att Reformpartiet, landets största parti, överhuvudtaget skulle kunna ingå i koalition med Centern, landets näst största parti, måste det gamla gardet bort.

Den förre premiärministern Jüri Ratas, till exempel, blir nu vanlig riksdagsman.

Kaja Kallas har ändå fått en hel del kritik för att hon valde att samarbeta med Centerpartiet. Överraskande är att Centern dessutom får kontroll över både inrikes- och utrikesministerierna.

Inrikesministern ansvarar för korruptionsutredningarna och utrikesministern är i många sammanhang Estlands ansikte utåt. Är det verkligen smart att det ansiktet kan förknippas med grov korruption?

När det gäller substansen i kommande regerings politik är det svårt att säga mycket i det här skedet.

Klimatpolitiken blir grönare än någonsin och budgetbalansen ska återställas. Covid-19 bekämpas i samarbete med landets vetenskapsråd.

Det är de uttalade huvudpunkterna Kaja Kallas har lyft fram i medierna de senaste dagarna.

Eftersom regeringsförhandlingarna gick snabbt hade Kallas lovat ett allmänt formulerat regeringsprogram med få detaljer. Listan på mål hann ändå växa sig lång – utan att vägas upp av metoder eller kostnadsberäkningar.

Programmet är tjugo A4-sidor långt och ser mest ut som en utopistisk visionsförklaring. Frågor som när och hur får inga svar, utan det handlar nästan uteslutande om vad och varför.

Flera kommentatorer säger att regeringsförhandlingarna har gett intrycket att det viktigaste inte har varit vilken politik regeringen ska föra.

Viktigare verkar det ha varit att nationalkonservativa Ekre inte längre sitter i regeringen. Både Reformpartiet och Centern har visat stor kompromissvilja för att försäkra sig om att det blir ett samarbete.

Oppositionen delas nu i två när Centern och Reformpartiet bildar en mittenregering. Till vänster finns bara det socialdemokratiska partiet, som i Estland har tagit på sig rollen att vara Ekres vänsterliberala motpol.

"Vi vill ge Kaja Kallas en chans att visa vad hon går för", skriver partiledaren Indrek Saar i en opinionsartikel för ERR.

Bild: All Over Press

Kaja Kallas har varit Ekres spottkopp i flera år. Partiledaren Martin Helme har jämfört henne med Sauron, den onda ledaren för mörkrets rike Mordor i Sagan om ringen-trilogin. "Men Sauron var framgångsrik – det kan man inte säga om Kallas". Det är något tiden får utvisa. Estlands oppositionsledare Kaja Kallas från estniska Reformpartiet ser koncentrerad ut. Bild: All Over Press

"Vi blir ett land där både presidenten och regeringschefen är kvinnor."

Saar ser det som en känga åt Ekre.

"Det är klart att det här två-kvinnostyret sänder en stark signal inom landet. Det betonar värderingar den förra regeringen inte tyckte om. Det är ingen hemlighet att det gör mig stolt."

Det sänder också, vilket Saar kanske inte förstår, en stark signal till värdekonservativa väljare att etablissemanget har samarbetat för att bli av med Ekre.

Också president Kersti Kaljulaid har klart och tydligt markerat att hon är direkt lycklig av att Estland får en liberal regering utan högerpopulistiska inslag.

Hon valde en väldigt exakt tidpunkt då den nya regeringen formellt svärs in – klockan 8.44, exakt vid soluppgången. Det går inte att ta miste om den symboliken.

Varken presidenten, socialdemokraterna eller regeringspartierna verkar ha funderat på hur deras antagligen hjärtliga glädje ser ut för dem som hade röstat på Ekre.

Ekres skandalomsusade före detta inrikesminister Mart Helme har redan gjort det han är bäst på, det vill säga utmålat Ekre till martyren i etablissemangets maktspel.

Enligt Helme är regeringens historiska köns- och erfarenhetsbalans bara ett spel för gallerierna.

– De här konkreta ministrarnas inverkan på regeringens linje och på de beslut som tas kommer att vara minimal, säger han. Besluten kommer att tas bakom kulisserna.

Bakom kulisserna anser han att bland annat den förra premiärministern Jüri Ratas och tidigare undervisningsministern Mailis Reps styr och ställer.

Reps ledde Centerns team i regeringsförhandlingarna, men fortsätter nu, precis som Ratas, som "vanlig riksdagsman".

Inom Reformpartiet utpekas ofta några av partiets finansiärer vara de som håller i trådarna. Om det är så vet jag inte, men för den som har en tendens att tro på konspirationer är det här en av de vanligaste.

Det är förstås bara spekulationer, men Helme lyckas stärka intrycket av att det högfärdiga etablissemanget inte respekterar Ekres väljare.