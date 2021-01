Sticka en Strömsötröja – Lee har designat ett nytt mönster med inspiration från Strömsöverandans snickarglädje

Sticka en egen Strömsötröja! Här kommer äntligen första tröjmodellen från Strömsö, något många längtat och frågat efter.

Tröjan stickas nerifrån upp, sluten stickning så att bålen (mage och rygg) stickas i ett och läggs till sidan vartefter ärmarna stickas skilt var för sig. Sedan förenas ärmarna med bålen och oket stickas upp till halslinningen. Sist sys bara de korta sömmarna i ärmhålorna. Ett enkelt sätt att sticka en tröja.

Tröjan stickas nerifrån upp. Här Lina Rönnlunds ljusgråa Strömsötröja som nästan är färdig. Pågående stickning av ljusgrå strömsötröja Bild: Lee Esselström /YLE

Det blir ingen skillnad på bak- och framsida. Därmed får tröjan en längre användningstid och hållbarhet eftersom den kan nötas jämnt på t ex armbågarna. På det sättet stickades tröjorna enligt gammal tradition för att kunna användas längre, och det är fortfarande ett vanligt sätt att sticka en tröja.

Birgitta Rosenqvist stickade storlek L i petrol. Här ser du snickarglädjen på Strömsöverandan som Lee utgick ifrån när hon designade mönstret. Strömsötröja i petrolblått på modelldocka som står på veranda Bild: Lee Esselström /YLE

Stickfasthet 18 m på bredden och 23 m på höjden = 10 x 10 cm.

OBS! Kontrollera stickfastheten noga och byt till större stickor om du stickar spändare, och till mindre om du stickar lösare.

Det är viktigt att göra en provlapp med det garn du vill använda innan du börjar. Lägg upp 25-30 m och sticka en provlapp som du kan mäta och räkna maskantal per 10 cm på. Genom att byta storlek på stickorna kan du justera så att du får 18 m på 10 cm bredd, och 10 cm på höjden med 23 varv.

Anna-Pia Svarvar valde en mörkgrå bottenfärg med ljusare grå mönsterfärg på sin Strömsötröja. Strömsötröjan med mörkgrå botten och ljusare grått mönster Bild: Lee Esselström /YLE

Du behöver:

Rundsticka 3,5 mm och 3 mm 80 cm samt strumpstickor (eller rundsticka 40 cm) 3,5 mm och 3 mm. Eller den storlek på stickorna som du själv behöver för att få rätt stickfasthet. Du kan behöva stickor 4 och 4,5 eller ännu större om du stickar spänt.

Bottenfärgen här stickas med gult garn och mönstret i vitt. Välj din egen färgkombination.

Elin som använder stl M, har en brun tröja i stl M. Jim har en turkos tröja i stl M då även han använder M normalt. Lees gröna tröja är stl S och hon använder kläder stl S. Elin, JIm och Lee sitter på strömsöverandans villa iklädda handstickade tröjor och vantar Bild: Carina Ahlskog /YLE

Anpassa val av storlek på din tröja enligt den rörelsemån du själv vill ha.

Måttabell

Storlekar: S (M) L (XL) XXL

Övervidd: ca 92 (100) 108 (116) 124 cm

Totallängd från övrekant halshål (axel) ner till uppläggningskanten: ca 63 (68) 71 (75) 78 cm

Ärmlängd till ärmhål: ca 46 (47) 48 (49) 50 cm

Obs! Både ärmlängden och längden på tröjan är lätt att justera och sticka enligt önskad längd. I mönstret hittar du också förslag till olika individuella anpassningar. Plaggets slutliga mått är alltid beroende av din egen stickfasthet, garnval och sträckning vid blötläggning.

Anvisningarna är angivna enligt storleksordning S (M) L (XL) XXL

Johanna Lumila stickade sin Strömsötröja i ljusgrått med rosa mönster och stl XXL. Strömsötröja i ljusgrått med rosa mönster Bild: Lee Esselström /YLE

Garn:

Drops Karisma 100 m /50g

gul (colour 52) 7 (8/9) 10 (12) 13 nystan

vit (colour 19) 2 nystan för alla storlekar

Andra garn du till exempel kan byta till: Novitas Sju bröder, Sandnes garn Perfect, Istex Lettlopi eller motsvarande.

Skriv ut mönsterdiagrammet till oket i PDF form i länken här.

Det figurativa mönstret för oket är 14 m brett vid starten och upprepas 17 (18) 19 (20) 21 ggr.

Förkortningar

r = rät maska

a = avig maska

m = maska

v = varv

Gör så här:

Bål

Lägg med bottenfärgen upp 160 (176) 194 (208) 224 m på rundsticka 3 mm. Se till att stickningen inte vrids när du nu ska sticka runt. Sätt en markör vid varvstarten om du vill.

Sticka resårstickning 1 r, 1 a i 5 cm.

Byt till sticka 3,5 mm och sticka slätstickning (räta maskor runt hela vägen) tills bålen mäter 38 (40) 42 (44) 46 cm från nedre kanten (uppläggningen) eller önskad längd.

Avmaska de 5 (6) 8 (7) 9 sista maskorna och de 5 (6) 8 (7) 9 första på följande varv i ena sidan (hit kommer första ärmen). Lägg arbetet till sidan och låt det vila medan du stickar en ärm.

Ärm

Lägg upp 40 (42) 44 (46) 48 m på strumpstickor nr 3 och sticka resår 1 r, 1 a i 5 cm. Varvstarten kommer mitt under ärmen.

Byt till stickor 3,5 mm och sticka slätstickning (alla maskor räta) och öka med 4 (4) 3,5 (3,5) 3 cm mellanrum, 1 m på var sida om mittersta maskan (startmaskan). Dvs 2 maskor per ökningsvarv. Totalt ökas 10 (11) 12 (12) 14 gånger. Första ökningen görs direkt efter mudden (har du smala handleder kan du anpassa och öka lite senare, men se till att få med alla ökningar). Sticka tills ärmen mäter 46 (47) 48 (49) 50 cm eller önskad längd. Du har då totalt 60 (64) 68 (72) 76 m. Avmaska de 5 (6) 8 (7) 9 första och de 5 (6) 8 (7) 9 sista maskorna (mitt under ärmen).

Trä nu på ärmens 50 (52) 52 (58) 58 m på bålens rundsticka i öppningen där du avmaskade på bålen och sticka 70 (76) 81 (89) 94 m på bålen fram till nästa sida där du sedan avmaskar 10 (12) 16 (14) 18 m för nästa ärm (det är alltså de sista maskorna och de första på följande varv du avmaskar så observera att varvets start flyttas efter att du trätt på nästa ärm).

Lägg arbetet till sidan och sticka nästa ärm likadant som den första och trä sedan den ärmens maskor på rundstickan. Från och med nu startar varvet här, efter den andra ärmens påträdning.

Oket

Du har nu sammanfört bål och två ärmar och har totalt 240 (256) 266 (284) 304 m. Sticka 1 (4) 8 (10) 12 varv med bottenfärgen.

Valfri anpassning:

Här kan du nu lägga över hälften av maskorna på en annan lång rundsticka och prova tröjan så här långt.

Den mönsterstickade delen av oket, inklusive halslinnigen, kommer att vara 25 (25,5) 26 (26,5) 26,5 cm lång så genom att kontrollmäta här kan du anpassa din egen tröjstorlek och rörelsevidd så att den passar perfekt på just dig. Lägg till 2 varv per önskad cm här i så fall, och sticka dem innan du fortsätter enligt beskrivningen. Tänk på att för varje varv kommer ärmhålan längre ner, vilket kan vara bra om du inte vill ha den för tajt under armarna men även göra den pösig om du har mindre byst.

Oket ska börja mönsterstickas

Sticka ett varv till och minska samtidigt jämnt fördelat på det varvet: 2 (4) 0 (4) 10 m så att du har 238 (252) 266 (280) 294 m när du börjar sticka enligt diagrammet.

Den färg du inte stickar med tvinnas med på baksidan hela tiden. Låt gärna mönsterfärgen vara dominant dvs, hämta alltid den tråden under den andra tråden och låt alltid bottenfärgstråden gå över mönsterfärgen på baksidan.

Sticka nu oket enligt diagrammet. Mönstret är 14 m brett vid starten och upprepas 17 (18) 19 (20) 21 gånger runt oket. Observera att det sker minskningar på varv 18, 23, 32, 38, 42, 48 och 50. Läs anvisningarna vid diagrammet. Varv nr 40 stickas enbart för storlekarna M, L, XL, XXL. Varv 44 enbart för storlek L, XL och XXL. Varv 47 enbart för storlek XL och XXL. När det gäller de andra storlekarna hoppar man bara över de varv som inte berör den storlek man stickar.

När diagrammets sista varv stickats har du nu 85 (90) 95 (100) 105 m.

Halslinningen

Sticka 1 varv med bottenfärg. Prova tröjan för att avgöra hur tajt du vill ha den runt halsen. Har du bytt till en kortare rundsticka rekommenderar jag att sätta hälften av maskorna på en annan rundsticka innan provningen.

Valfri anpassning av halslinningen: Tycker du att du vill ha halslinningen högre upp så stickar du nu de extra varv du vill ha, 2 varv ger ca 1 cm extra.

Har du bred hals/nacke hoppa över följande minskning. Vill du ha den tajtare runt halsen, minskas jämnt fördelat 4 (5) 6 (7) 8 m = 81 (85) 89 (93) 97 m, genom att sticka 2 r tillsammans.

Byt till stickor nr 3 (eller 0,5 mm mindre än det du stickat med) och sticka två varv (räta maskor). Avmaska på följande varv. Du får då en kant som rullar sig så att avigsidan blir synlig.

Sy ihop sömmarna under ärmarna och fäst alla trådar.

Blöt tröjan och lägg den att ligga plant och låt torka. Forma tröjan som du vill ha den. Maskorna lägger sig snyggare och du får ett bättre slutreslutat efter detta.

OBS! Tröjan kan töja rejält på längden efter blötläggning så kontrollera noga ärmarna och bålens längd när du lägger ut den plant. Blev den för kort kan du vinna många cm här genom att bara töja ut den i vått tillstånd (den blir lätt upp till 5 cm längre, både ärmar och bål).

Följ tvättråden på banderollen. Ylleplagg mår bäst om de bara vädras. Fläckar kan man putsa bort med lite vatten.

Vilken färg är din favorit? Stickade strömsötröjor i olika färger. Bild: Lee Esselström /Yle

Två tips till nybörjare

Om du tappar en maska kan du lätt plocka upp den med hjälp av en virknål, se videon i länken, hur jag brukar göra. Stickade du med fel färg någonstans i mönstret? Riv inte upp i onödan, du kan täcka ditt fel genom att sy på med rätt färgs tråd och maskstygn. Utförliga instruktioner och video hittar du i artikeln om hur man syr maskstygn.

Lee på verandan omgiven av teststickarnas tröjor i olika storlekar. Lee Esselström står omgiven av stickade strömsötröjor i olika färger Bild: Monica Storm/Yle

Ett stort tack till teststickarna och mönsterkontrollanterna: Anna-Pia Svarvar, Birgitta Rosenqvist, Johanna Lumila och Lina Rönnlund.