Ann-Katrine Burman fortfarande etta på Vegatoppen – rösta här!

Ann-Katrine Burman fortsätter som etta på Vegatoppen. Simon Kiuru får nöja sig med en andra plats i den ytterst jämna kampen. Hur går det för veckans utmanare Henrik Strang & The Re-Runs och Johnny Söderback?

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Ann-Katrine Burman med låten Du finns alltid nära mig är den största favoriten bland Vegatoppens lyssnare. Denna vecka utmanar Henrik Strang & The Re-Runs med låten Third Time's a Charm och Johnny Söderback med Jag ångrar ingenting.

Här kan du kan läsa mera om utmanarna Henrik Strang & The Re-Runs och Johnny Söderback.

1. (1) Ann-Katrine Burman / Du finns alltid nära mig: 14.5%

2. (2) Simon Kiuru / En slirig väg bland minnen: 14.1%

3. (4) Philip Järvenpää / Only in dreams: 12.2%

4. (ny) Kurator / Black from ashes: 11.3%

5. (3) Thommy Fagerlund / Vem är du, vem är jag?: 10.7%

6. (6) Guns Rosor / Hii bland stein å stubba: 9.1%

7. (5) Susann Sonntag & Markus Lytts / Rearview mirror: 8.6%

8. (7) Danny T & The Sirens / Get you to dance: 7.1%

-----------------------

9. (8) Frida Andersson / Quarantine blues: 6.8%

10. (ny) Peter Törnroth / Dom kallar det livet: 5.6%

Resultaten från Vegatoppen vecka 4 presenteras i Yle Vega torsdag 4.2.2021 med start kl.18.03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister.

Listan kan du också höra i Yle Vega lördagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17.30.

Röstningen avslutas natten mellan tisdag och onsdag.