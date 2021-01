Skådespelaren Tiina Rinne är död – känd från serien Kotikatu

Skådespelaren Tiina Rinne har dött, 91 år gammal.

Tiina Rinne inledde sin karriär som skådespelare år 1950 på den dåtida Helsingforsteatern Intiimiteatteri. Därefter jobbade hon bland annat på stadsteatrarna i Åbo och Helsingfors.

Rinne pensionerades från Nationalteatern där hon var anställd i nästan 20 års tid.

Den största publiken nådde Tiina Rinne via sin roll som Maija Mäkimaa i TV-serien Kotikatu (Hemgatan), med som mest över en miljon tittare per avsnitt. Hon medverkade i alla säsonger under 17 års tid.

Om den rollen har hon sagt att hon ofta blev igenkänd på gatan, men att kändisskapet inte spelade så stor roll för henne. Hon beskrev karaktären som en helt vanlig person, som man ofta möter i verkliga livet.

Tiina Rinne föddes i Åbo år 1929 och dog i onsdags i Helsingfors.