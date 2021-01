Tränaren tänker para ihop Patrik Laine med Max Domi – hoppas få se många mål: ”Han är otroligt farlig”

Bild: icon Sportswire / All Over Press

Patrik Laine ska få fart på Columbus målskytte. Den planen har åtminstone tränaren John Tortorella. Patrik vill veta vem han spelar med och hur våra powerplay-formationer ser ut, säger han.

NHL-säsongen har bara börjat men en stor spelaraffär har redan ägt rum. I lördags blev det klart att Patrik Laine och Pierre-Luc Dubois byter klubb med varandra.

För finländaren betydde trejden att han numer tillhör Columbus Blue Jackets där han kommer att tränas av John Tortorella.

– Jag har coachat Pierre-Luc på samma sätt som alla andra spelare här, och precis som alla nya som anländer inklusive Laine. Det bästa jag kan göra för en spelare är att vara ärlig mot honom varje dag, säger Tortorella i en intervju för Sportsnet.

Laine har utvecklats till en målskytt av högsta rang under sina fyra säsonger i Winnipeg, och Tortorella sticker inte under stol med att det är just mål han vill se.

– Vi har haft problem med målskyttet de senaste säsongerna. Jag har diskuterat med Patrik och han är en smart kille som vill veta vem han spelar med och hur våra powerplay-formationer ser ut, säger Tortorella.

Flera olika kedjor

Enligt tränaren är den första planen att para ihop Laine med centern Max Domi.

– När jag tittat på honom så är han otroligt farlig då han kommer i lägen på vänsterkanten. Det är något som vi måste komma underfund med, säger tränaren samtidigt som han påpekar att inget är hugget i sten gällande kedjeformationerna.

– Jag måste medge att jag har fem-sex olika uppställningar på mitt papper just nu, och vem vet hur hälsosituationen ser ut när han anländer. Så vi får se vad som händer.

Pierre-Luc Dubois blev den senaste i raden av tongivande spelare som lämnat Columbus Blue Jackets. Sommaren 2019 tappade klubben både Artemi Panarin och Sergej Bobrovskij.

I sin sista match för Columbus blev Dubois bänkad tidigt och spelade bara knappt fyra minuter mot Tampa Bay.

– Man bänkar inte en spelare på grund av endast ett byte, det är något som pågått mellan mig och Pierre-Luc ett par år. Och jag skulle göra om det. Hela det här fick mycket uppmärksamhet på grund av saker som hände före säsongen.

– Jag ångrar inget. Hade jag och Pierre-Luc en konflikt? Ja det kan du ge dig tusan på, men konflikt kan också vara en bra sak. Om man är ärlig mot varandra så kan man hitta en gemensam väg framåt, säger han.