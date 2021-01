Diggins besegrade Johaug på kommande VM-distansen: ”Kändes nästan som i ett tv-spel”

Damernas fristilslopp i Falun blev en otroligt spännande duell mellan Jessica Diggins och Therese Johaug. Norskan hade en liten ledning en knapp kilometer före målet men amerikanskan avslutade vassare och vann loppet.

När VM går av stapeln om några veckor är den enda distansen med intervallstart för damerna 10 kilometer i fristil – samma sträcka som man åkte i Falun i dag.

Med tanke på dagens resultat har vi en spännande tävling att se fram emot i Oberstdorf. Jessica Diggins och Therese Johaug lär vara storfavoriter på distansen och dagens lopp blev en häftig duell mellan åkarna.

Diggins inledde loppet starkt och hade en ledning på åtta sekunder efter 6,3 kilometer, men under det sista varvet vände Johaug tävlingen till sin fördel.

Hon hade Diggins mellantider att gå på, och då drygt tre kilometer återstod skiljde en tiondel till Johaugs fördel.

"Det här är galet"

Vid den sista mellantiden med 900 meter kvar att åka ledde Johaug med 1,1 sekunder men in mot Lugnets skidstadion var det Diggins som avslutade bäst. Johaug klarade inte av att matcha Diggins tid och amerikanskan vann med 2,1 sekunder.

– Det här är galet och jag kan inte riktigt tro det. Om jag skulle rita en perfekt bana för mig så skulle det vara denna. Det var kallt och jag hade perfekta skidor, och det var kul i nedförsbackarna.

– Det kändes nästan som i ett tv-spel, och jag var tvungen att tänka efter hur jag skulle ta kurvorna. Det var så otrolig roligt och i det här kalla vädret kändes som att jag kunde trycka på hela tiden, sa Diggins i sin segerintervju.

Segern var den tionde i världscupkarriären för Jessica Diggins som samtidigt utökade sin ledning i totalcupen.

Precis som för herrarna såg också de finländska damerna ut att åka på sämre skidor än konkurrenterna. De två vassaste korten Kerttu Niskanen och Krista Pärmäkoski förlorade båda med nästan en och en halv minut mot Diggins.

Niskanen slutade på 16:e plats medan Pärmäkoski fick nöja sig med 18:e platsen i loppet. Veteranen Riitta-Liisa Roponen tog också världscuppoäng då hon slutade på 23:e plats.

Resultat, 10 kilometer fristil:

1. Jessica Diggins USA 23.35,9

2. Therese Johaug NOR +2,1

3. Ebba Andersson SWE +14,6

4. Ragnhild Haga NOR +40,6

5. Heidi Weng NOR +41,1

6. Helene Marie Fossesholm NOR +45,5

7. Tiril Udnes Weng NOR +46,5

8. Rosie Brennan USA +59,1

9. Katerina Razymova CZE +1.01,2

10. Sadie Maubet Bjornsen USA +1.01,5

--------------------

16. Kerttu Niskanen FIN +1.28,9

18. Krista Pärmäkoski FIN +1.31,2

23. Riitta-Liisa Roponen FIN +1.48,6

42. Laura Mononen FIN +2.19,8

52. Jasmi Joensuu FIN +2.49,8

62. Anne Kyllönen FIN +3.12,2