En av alla tiders främsta innebandyspelare Mika Kohonen lägger av: ”Grät i två timmar – det är inte värt att kämpa emot längre”

Mika Kohonen firar VM-guld 2018. Mika Kohonen håller upp VM-pokalen och lagkamraterna gör vågen bakom honom. Bild: /All Over Press

Han har blivit vald till världens bästa innebandyspelare hela fem gånger. Han har vunnit VM-guld fyra gånger. Men nu är Mika Kohonens karriär över.

Den 43-åriga innebandystjärnan fattade beslutet för två veckor sedan. Kohonen åkte på en allvarlig skada i akillessenan i december 2019 och rehabiliteringen har inte gått som väntat.

– Jag grät i två timmar och började sen ringa runt till mina nära och kära i både Finland och Sverige. Alla känslor kom fram och det handlade inte ett dugg om glädje eller tacksamhet. Det vara bara fasansfull sorg och en stor chock, berättar Kohonen i Yle Urheilus reportage.

– Jag hade inte velat släppa innebandyn. Om jag bara kunde så skulle jag spela resten av mitt liv. Men man måste vara ärlig med sig själv. Mannen är inte sönder, men kroppen är det. Det är inte värt att kämpa emot längre då man behöver hjälp för att få på strumporna, fortsätter han.

Kohonen hann vinna så gott som allt det går att vinna som innebandyspelare.

VM-guld och ligarekord

Han blev vald till världens bästa spelare fem gånger – fler än någon annan. Han var med och vinna VM-guld med Finland 2008, 2010, 2016 och 2018. Fem andra gånger slutade VM-finalen i förlust.

Han har vunnit poängligan både i den finska och svenska innebandyligan. Han har blivit vald till årets spelare i båda. Han har vunnit tre SM-guld med Storvreta.

Han innehar rekorden för flest assist under en säsong (68), flest assist (21) och flest poäng (32) under ett slutspel och flest assist under en och samma match (6) i den inhemska F-ligan.

– Det blev 23 år i landslaget och 25 år i klubblagen. Jag har fått uppleva många olika förhållanden under den tiden och det är det som jag tar med mig i hjärtat, säger Kohonen.

– Vi har vuxit tillsammans och jag får skatta mig lycklig för att jag fått göra en så lång resa som jag gjort. Alla lagkamrater, tränare, fysioterapeuter och läkare är sådana som jag är otroligt tacksamma för, fortsätter han.

Blivande landslagstränare?

Numera är Kohonen assisterande tränare för svenska Storvreta. Att fortsätta med det jobbet känns naturligt. Men Kohonen medger att han inte kan lova att det är där framtiden finns.

– Ett tag kommer jag garanterat att jobba inom idrotten. I mitt huvud har jag varit idrottare fram tills jag tog beslutet. Nu när världen får veta att jag inte spelar längre, då får vi se vad som händer. Vilka tankar och vilka möjligheter man får, säger han gällande jobbet i Storvreta.

Och han stänger inte heller landslagsdörren. Men rollen där måste vara betydelsefull, annars tackar han nej.

– Det ska inte vara så att man efter en lång och meriterad karriär får sätta sig i en soffa och bli någon socialiseringsofficer. Det gynnar inte någon. Även om jag skulle njuta av det. Vi får se, helt enkelt, säger han.