Gatorna i Åbo rengörs från snö för full maskin – du kan beställa ett sms som berättar när det är dags att flytta undan bilen

Åbo stads vinterunderhåll är igång för full maskin. Vid staden önskar man att invånarna har tålamod och förståelse för att det finns mycket snö och att det tar sin tid att transportera bort snön, skriver Yle Uutiset.

Gatorna i Åbo plogas och snön transporteras bort i enlighet med den underhållsklassificering som staden gjort upp, uppger Åbo stad i ett pressmeddelande.

– Arbetet görs praktiskt taget dygnet runt. Vi övervakar entreprenörernas arbete och ingriper vid behov, men det viktigaste nu är att ge dem arbetsro för att kunna åtgärda det akuta läget, säger Mari Helin som är stadens underhållschef.

Helin hoppas att invånarna och andra som rör sig på gatorna har tålamod och förståelse för att det finns mycket snö och att det tar sin tid att transportera bort snön.

Stadens alla fem snötippar har tagits i bruk denna vinter, vilket man inte har behövt göra ens närapå varje vinter. Enbart från centrumområdet har man hittills transporterat bort cirka 1 000 lastbilslaster, eller 25 000 kubikmeter, med snö.

Följ med gaturengöringsplanerna i realtid på stadens nättjänst



För att underlätta snöröjningen och gatornas underhåll har staden infört anvisningar för att tillfälligt flytta parkerade bilar från gatan.

Plogningen och snöröjningen är avsevärt mer effektiv när bilar som parkerats på gatorna tillfälligt flyttas ur vägen för snöröjningsmaskinerna.

Skyltar uppsatta på gatorna informerar om när parkering är förbjuden vid specifika gatuområden. På stadens nättjänst kan man följa med i realtid när och var parkeringsförbuden gäller. Från tjänsten är det också möjligt att beställa ett sms för att få information om när man måste flytta undan bilen på specifika gator.

Vid Åbo stad betonar man att det lönar sig att följa anvisningarna och flytta sin bil vid behov, eftersom kostnaderna för att bogsera bort bilen faktureras till ägaren.

– Förhoppningsvis kan vi undvika att flytta på så många fordon, vilket skulle vara jättebra för helheten, säger Mari Helin.

Staden har fått närmare 3 000 kommentarer om vinterunderhållet

Åbo stad har fått exceptionellt mycket respons för vinterunderhållet. Under perioden 11–28 januari har sammanlagt 2 981 kommentarer gällande underhållet registrerats via stadens hemsida.

På grund av den stora mängden feedback har man tagit i bruk ett automatiskt svar.

– Ett automatiskt svar kan kännas opersonligt, men det är det enda alternativet just nu eftersom det kommit in så mycket respons. All respons vidareförmedlas och den behandlas nog av någon, försäkrar Mari Helin.



Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Turun katuja putsataan täydellä kalustolla – tilattava tekstiviesti kertoo, miltä kadulta autot pitää siirtää skriven av Tarja Hiltunen. Artikeln har översatts av Maria Lammassaari.