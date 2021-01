Grymt formbesked av kritiserade Bolsjunov i Falun – finländarna floppade totalt: ”Ovanligt att hela laget presterar så svagt”

Fredagens herrtävling med 15 kilometer skejt med intervallstart blev som väntat en norsk-rysk uppvisning. Aleksandr Bolsjunov var starkast av alla – medan Simen Hegstad Krüger också stod för en imponerande insats.

– Det är nästan så att det inte är sant, utbrast Yle Sportens kommentator Leif Lampenius då Aleksandr Bolsjunov kom fram till mellantiden vid 12,8 kilometer.

I det skedet hade Bolsjunov redan rivit upp en lucka på över en minut (!) ner till tvåan Johannes Høsflot Klæbo. Ett formbesked av rang av den kritiserade åkaren.

En knapp vecka efter att ha tacklat Joni Mäki i målområdet stod Bolsjunov för den klart starkaste insatsen på 15 km fri stil i Falun och tog hem segern i övertygande stil.

– Det bästa sättet att skaka av sig sådant är att visa hur man egentligen åker skidor då man gör det riktigt fint. För visst är Bolsjunov en riktigt bra åkare, säger Lampenius.

Finländskt magplask

Men riktigt så stor blev segermarginalen inte. OS-guldmedaljören Simen Hegstad Krüger var på hugget och kom i mål med en tid som var bara 1,8 sekunder långsammare än Bolsjunovs.

Sjur Røthe var också på vasst humör i Falunterrängen och knep tredjeplatsen närmast före Hans Christer Holund. Klæbo, som gjorde sin första världscupstävling sen premiärhelgen i Ruka, slutade på sjunde plats och förlorade mot Bolsjunov med över en minut.

För finländarna gick fredagens intervallstart fullständigt åt pipan. Inga blåvita åkare lyckades knipa världscuppoäng. Till och med Iivo Niskanen, som var stark i fri stil i stafetten i Lahtis, fick nöja sig med en 33:e plats.

– Man kan inte ens tala om stolpe ut. Ovanligt att hela det finländska laget presterar så här svagt. Kanske vi får svar under eftermiddagen och kvällen, konstaterar Lampenius.

Damernas tävling kör igång klockan 14.

Resultat, herrar 15 km fri stil:

1. Aleksandr Bolsjunov RUS 32.33,3

2. Simen Hegstad Krüger NOR +1,8

3. Sjur Røthe NOR +23,9

4. Hans Christer Holund NOR +25,1

5. Ivan Jakimusjkin RUS +51,7

6. Andrew Musgrave GBR +55,5

7. Johannes Høsflot Klæbo NOR +1.01,3

8. Harald Østberg Amundsen NOR +1.14,5

9. Gus Schumacher USA +1.17,4

10. Denis Spitsov RUS +1.21,2

---

33. Iivo Niskanen FIN +2.31,6

43. Perttu Hyvärinen FIN +2.44,9

50. Markus Vuorela FIN +3.13,1

68. Joni Mäki FIN +4.23,4

Ristomatti Hakola DNF