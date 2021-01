Hollywoodikonen Cicely Tyson är död

Den amerikanska skådespelaren och modellen Cicely Tyson har dött 96 år gammal, meddelar anhöriga.

Cicely Tyson har beskrivits som en banbrytare bland svarta skådespelare, specifikt kvinnliga skådespelare, i Hollywood. Hon gjorde sin skådespelardebut år 1957 i filmen 12 Angry Men.

År 1972 var hon med i filmen Sounder, en film hon fick en Oscarnominering för. Två år senare spelade hon en före detta slav i tv-dramat The Autobiography of Miss Jane Pittman – en serie hon vann två Emmy-pris för.

Hon vann också en Emmy för sin roll i serien Oldest Living Confederate Widow Tells All och nominerades ett flertal gånger efter det.

Senare har hon bland annat varit med i filmer såsom The Help (2011) och Niceville (2011). Många kände henne som Ophelia Harkness i den populära tv-serien How to Get Away with Murder.

År 2018 mottog hon en Hedersoscar för sina insatser.

Cicely Tyson spelade Viola Davis (roll Annalise Keating) mamma i serien How to Get Away with Murder, en serie som vunnit flera Emmy-pris. Skådespelarna i serien How to Get Away with Murder på Emmygalan. Bild: Alamy / All Over Press

Fick medalj av president Obama

År 2013 vann hon en Tony som 88-åring för sin medverkan i pjäsen The Trip to Bountiful. Hon är den äldsta personen som kammat hem ett Tony-pris.

Tyson vägrade acceptera roller som porträtterade svarta kvinnor på ett nedvärderande sätt, något hon fått eloge för.

– Jag är inte en person som bara jobbar för pengarna. Jag är väldigt selektiv – det har jag varit hela min karriär, sa hon i en intervju med nyhetsbyrån AP år 2013.

Tyson fick frihetsmedaljen av president Obama år 2016. Cicely Tyson får en presidentmedalj av Barack Obama. Bild: Alamy / All Over Press

Hennes val att inte spela drogberoende, prostituerade eller hembiträde – utan i stället porträttera komplexa svarta kvinnor – har banat vägen för andra.

År 2016 tilldelades hon frihetsmedaljen, USA:s högsta hedersbetydelse för en civilperson, av president Barack Obama.

Tyson dog endast några dagar efter att hennes memoar Just As I Am publicerades.

Källor: AP, Reuters