Morgonkollen: Navalnyj kvar i häktet inför söndagens demonstrationer – och fyra andra nyheter att ha koll på

God morgon! Här listar vi fem nyheter att ha koll på den här fredagsmorgonen.

Navalnyj hålls fortsättningsvis häktad

En domstol i Moskva förkastade i går ett besvär och beslöt hålla oppositionsledaren Aleksej Navalnyj häktad.

Många aktivister sitter nu i polisarrest i ett försök av myndigheterna att hindra de nya demonstrationer som planeras till söndag.

Navalnyj har varit häktad sedan 17 januari då han anlände till Ryssland för första gången sedan han förgiftades i augusti.

Han deltog i gårdagens rättegång i Moskva via videolänk och passade då på att tacka alla som demonstrerat för honom förra helgen.

Partiledarna rätt eniga om skärpta coronarestriktioner

Alla partiledare förutom SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson vill se obligatoriska coronatest vid Finlands gränser. Det här klarnade i en debatt med partiledarna i gårkväll.

Statsminister Sanna Marin poängterade under debatten – efter att oppositionsledaren Petteri Orpo kritiserade regeringen för att ha varit för mild beträffande restriktioner – att riksdagen förkastat lagförslag som regeringen berett om skärpta coronarestriktioner.

Partiledarna debatterade i TV1 i gårkväll. En man och tre kvinnor sitter i ett storm rum med blå golv och väggar. Från vänster undervisningsminister Jussi Saramo (VF), statsminister Sanna Marin (SDP), Annika Saarikko ja Maria Ohisalo Bild: Tiina Jutila / Yle

Marin lovade Orpo att på nytt lägga fram lagförslag om nya bestämmelser såsom obligatoriska tester vid gränserna.

Partiledarna pratade också om skärpta restriktioner för krogar och barer. Många ansåg att det behövs eftersom många blivit utsatta för viruset just där.

Astra Zenecas coronavaccin på tapeten i EU i dag

I dag ska Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ge besked om Astra Zenecas coronavaccin.

Hetsiga debatter mellan EU och Astra Zeneca har förts – bägge har anklagat varandra för problemen med vaccinleveranser.

Astra Zenecas coronavaccin används redan bland annat i Storbritannien. En ampull med Astra Zenecas vaccin. Bild: AFP / Lehtikuva

Astra Zenecas coronavaccin har också av vissa myndigheter bedömts som ineffektivt för personer över 65 år.

I dag klarnar det om vaccinet får försäljningstillstånd i EU – och därmed börjar användas – samt om vaccinet kommer rekommenderas för äldre.

Hollywoodikonen Cicely Tyson är död

Skådespelaren och modellen Cicely Tyson har dött 96 år gammal, meddelar anhöriga. Hon har beskrivits som en banbrytare bland svarta skådespelare, specifikt kvinnliga skådespelare, i Hollywood.

Hon gjorde sin skådespelardebut år 1957 och har sedan dess varit med i ett flertal filmer och serier, bland annat filmen Sounder som hon fick en Oscarsnominering för.

Cicely Tyson blev 96 år gammal. Svartvit bild av Cecily Tyson. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Hon är också känd för filmer såsom The Help (2011 och Niceville (2011). Många kände henne också som Ophelia Harkness i den populära tv-serien How to Get Away with Murder.

År 2018 mottog hon en Hedersoscar för sina insatser. Två år innan tilldelades hon frihetsmedaljen, USA:s högsta hedersbetydelse för en civilperson, av president Obama.

Hur göra jordbruket klimatsäkert?

Regeringen vill på många plan göra Finland mer klimatvänligt – även jordbruket ska få en uppiffning.

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar den här våren ett projekt som främjar övergången till ett klimatsäkert jord- och skogsbruk.

Jordbruket ska bli klimatvänligare, men hur ska det gå till? Puimuri pellolla Bild: Pasi Takkunen / Yle

Men hur ska det här egentligen i praktiken gå till? Ska jordbrukare börja odla tranbär på torvmark?

Vi har diskuterat med Anna Salminen, specialsakkunnig vid Jord- och skogsbruksministeriet, och Mats Nylund, centralförbundsordförande vid SLC, för att få koll på saken.

Ett snöfallsområde breder sig över landet – lätt snöfall är att vänta på många håll.

I väster är det till en början mellan -5 och -15 grader, mot eftermiddagen mildare. I öster är det mellan -1 och -5 grader, i norr mellan -3 och -15 grader. Svag eller måttlig vind.