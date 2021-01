Sjundeådamerna föll i slutminuterna i hemmahallen – Grankulla IFK vann jämn match i handbollens FM-serie

Det var två laddade och aggressiva lag som möttes i allaktivitetshallen i Sjundeå på lördag kväll. Grankulla IFK ryckte ifrån i slutet och Sjundeå IF har det fortsatt kämpigt att komma till playoff.

Slutresultatet blev 22–26 (12–12).

Läget är prekärt för Sjundeå IF efter förlusten mot Grankulla. Visserligen förlorade tabellfyran Kyrkslätt IF också på lördagen, men avståndet mellan KyIF och tabellfemman Sjundeå IF är fortsättningsvis fem poäng.

Sjundeå IF hade behövt en seger i matchen mot Grankulla IFK. Och visst kom SIF nära.

I nästan 50 minuter såg det ut som om vilketdera som helst av de två lagen kunde ta full pott i Sjundeåhallen. Under matchens sista tio minuter var det möjligen Grankullas bättre kondition och fokusering som avgjorde segern.

Stressade och pressade SIF-damer

Möjligt är också att SIF-damerna inte riktigt klarade av nervpressen under de avgörande matchminuterna.

Hemmalagets Matilda Sjöstedt säger att matchen var otroligt jämn. Hon säger konditionen kanske tröt för SIF-spelarna i slutet.

- Vi orkade inte riktigt springa ner i slutet. Vi blev efter i försvaret och gjorde onödiga tekniska fel, summerar hon slutminuterna i matchen.

Hon säger att matchen var viktig för Sjundeå IF och att det märktes.

- Vi blev nog stressade och pressade, men vi har nog ännu goda chanser att ta oss till playoff. Vi måste bara försöka kämpa, säger Matilda Sjöstedt.

SIF ledde aldrig i den här matchen. Grankulla IFK gjorde alltid ett nytt mål då SIF kom i kapp.

Under de sista tio matchminuterna gjorde Grankulla färre misstag och kunde hålla Sjundeå på avstånd.

Väntade sig en hård kamp

Gästernas bästa spelare Sara Sandelin konstaterade efter slutvisslingen att Grankulla IFK fick utdelning för det laget tränat hela säsongen.

- Vi kom upp till egen nivå och alla axlade ansvar. Vi vann den här matchen tillsammans, säger Sandelin.

Hon säger att hon inte är det minsta överraskad att Sjundeå bjöd på gott motstånd.

- Sjundeå har ett bra lag och de har en klar vilja att komma med och kriga om medaljerna. Vi visste att det blir en hård kamp och att SIF vill ha de här seriepoängen minst lika mycket som vi.

- Vi var nog beredda och visst kämpade SIF fint i dag, säger Sandelin.

Sara Sandelin valdes alltså till sitt lags bästa spelare. Också Corinna Jensen i försvaret och Linnea Harms i anfallet spelade duktigt.

I Sjundeå handlade det mycket om målvakten Stella Bruncrona. Hon valdes också till matchens bästa spelare. Erica Gustafsson och Madeleine Lindholm visade upp sin styrka i anfallsspelet.

Jan-Erik Leandersson och Joni Lindberg dömde inför tomma läktare.

Serietabellen finns på Yles text-tv sidan 260.

Cupmatcher på tisdag

Sjundeå IF möter Dicken på tisdag (2.2) i semifinalen i finska cupen. Matchen spelas i Britas bollhall i Helsingfors. I den andra semifinalen möts HIFK och GrIFK. Matchen spelas samma kväll i idrottshuset i Helsingfors.

Sin följande seriematch spelar SIF-damerna en vecka senare (9.2). Den matchen går mot Atlas i Myrbacka i Vanda.

Resultat, FM-serien

SIF-GrIFK 22–26 (12–12)

SIF: Madeleine Lindholm 6, Erica Gustafsson 5, Saara Lehtola 3+1, Ebba Sjöstedt 2, Nea Puijola 2, Moa Wasström 1, Matilda Sjöstedt 1, Matilda Luuppala 1.

GrIFK: Sara Sandelin 7, Johanna Hilli 3+2, Linnea Harms 4, Mathilda Sandblom 3, Emma Wickström 2, Sandra Laitinen 2, Matilda Ohvo 1, Alexandra Karsten 1, Corinna Jensen 1.

HIFK-KyIF 29–16 (18–8)

HIFK: Ella Holopainen 6, Sara Jäntti 2+3, Petra Gostowski 4, Kathlen Ax 4, Anniina Nyholm 3, Ida Väyrynen 2, Nadja Sterchi 2, Kajsa Väyrynen 1, Annamari Jääskeläinen 1, Kira Härkönen 1.

KyIF: Maja Sannholm 4+2, Fanny Axberg 3, Ellen Sampakoski 1, Miisa Palkoranta 1, Rebecca Lönnqvist 1, Daniela Lindgård 1, Emilia Karell 1, Suvi Erhovaara 1, Malena Ekman 1.

Dicken-Atlas 28–20 (12–12)

Dicken: Malena Heikkinen 6, Anna Lindahl 4+1, Janica Sjöström 4, Matilda Peitsaro 4, Hanna Nyman 4, Jessika Gammals 2, Tove Salokivi 1, Catarina Nyberg 1, Emilia Kohonen 1.

Atlas: Emma von Nandelstadh 8, Sofia Joutjärvi 6, Milla Maristo 2, Susanna Larkimo 2, Wilma Rehnström 1, Matilda Cordeiro 1.