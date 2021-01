Lotta Udnes Weng flyförbannad på sprintsegraren Linn Svahn: "Jag ville göra en Bolsjunov"

I Falun stod sprint på programmet och det blev favoritsegrar både på dam- och herrsidan då svenskan Linn Svahn och norrmannen Johannes Høsflot Klæbo vann. Jasmi Joensuu och Lauri Vuorinen stod för de bästa blåvita insatserna då de tog sig till semifinal.

Linn Svahn gällde som klar förhandsfavorit på damsidan och hon vann kvartsfinalen, semifinalen och slutligen finalen på hemmaplan i Falun.

Annamarija Lampic och Jonna Sundling bjöd på bra motstånd i finalen. Båda korsade mållinjen 0,33 sekunder efter Svahn. Lampic slutade tvåa och Sundling trea.

– Det är så roligt att tävla i Falun framför hemmapubliken. Jag var inte säker på segern innan jag passerade mållinjen.

– Det är roligt att se hur många starka sprintdamer det finns. Nivån är verkligen hög. Det är svårt att vinna. Jag är glad över att vinna i klassisk stil, sa Svahn i tv-intervjun.

Tvåan Annamarija Lampic, segraren Linn Svahn och trean Jonna Sundling Tvåan Annamarija Lampic, segraren Linn Svahn och trean Jonna Sundling Bild: EPA-EFE/Fredrik Sandberg

Den överlägsna kvalvinnaren Johanna Hagström klarade inte av att åka om segern i finalen och fick nöja sig med en fjärdeplats. Sverige knep därmed tre stycken topp fyra-platser.

Stark insats av Joensuu

Jasmi Joensuu klarade sig bäst av de finländska damerna. Hon vann sin kvartsfinal och tog sig därmed överraskande till semifinal. I den första semifinalen fick hon nöja sig med en femteplats och kvalificerade sig därmed inte för final.

– En riktigt bra dag. Jag kände mig riktigt pirrig redan då jag vaknade. Allt gick som planerat. Jag satsade på kvalet.

– Jag har aldrig gått vidare i klassisk sprint. Jag bestämde att jag kör hårt i dag. Det var nära. Jag startade kanske lite för tufft i semifinalen, jag är fortfarande orutinerad i sprintsammanhang. Men världstoppen är inte alltför långt borta. Skidorna fungerade utmärkt, sa Joensuu enligt skidförbundet.

Weng ville göra "en Bolsjunov"

Norskan Lotta Udnes Weng slutade trea i den första kvartsfinalen, som Svahn vann, och tog sig inte vidare. Svahn bytte spår framför näsan på Weng som därmed tappade fart.

– Jag är förbannad. Det går inte att uppföra sig så, sa Weng till NRK.

Hon gav direkt feedback till Svahn.

– Varför gör du så? Varför steg du på mina skidor? Jag ville göra "en Bolsjunov" och men gjorde det inte. Nu förstår jag varför han gjorde som han gjorde, röt Weng.

Även Svahn kommenterade det hela.

– Hon har all rätt i världen att vara förbannad, men det är sådant som sker i sprint. Jag hade ingen avsikt att stänga spåret för henne. Jag ville helt enkelt bara ha innerspåret, sa svenskan enligt NRK.

Valnes fick inte åka om segern

I herrfinalen pekade allt på att norrmännen Johannes Høsflot Klæbo och Erik Valnes skulle göra upp om segern på målrakan. Valnes, som sprintslog Klæbo i Ruka i november, snubblade ändå i början av upploppet och fick sitt lopp förstört.

Klæbo åkte i mål som klar etta före svensken Oskar Svensson och norrmannen Håvard Solås Taugbøl.

Det var Sergej Ustiugov som såg till att farten hölls uppe i finalen. Ryssen fick ändå nöja sig med en fjärdeplats.

Lauri Vuorinen var bästa finländska herråkare. Han vann sin kvartsfinal och kämpade i semifinalen om att ta sig ända till final. I slutet av sin semifinal kolliderade finländaren med Taugbøl och föll.

– Taugbøl klev in framför mig. Jag hade bra skidor. Allt går snabbt och det gick inte att göra något.

– Men jag hade en bra dag. Åkningen kändes bra. I semifinalen var motståndet tufft, men jag höll bra fart fram till fallet, sa Vuorinen i tv-intervjun.

Ristomatti Hakola och Joni Mäki var nära att ta sig till semifinal på tid. De slutade trea i sina kvartsfinalheat, men hade för långsamma tider. Mäki missade semifinal med en tiondel och Hakola med fem tiondelar.

Längdåkning, världscupen:

Sprintfinal, damer:

1. Linn Svahn SWE 3.13,7

2. Annamarija Lampig SLO +0,33

3. Jonna Sundling SWE +0,33

4. Johanna Hagström SWE +3,53

5. Tiril Udnes Weng NOR +7,06

6. Ane Appelkvist Stenseth NOR +18,00

Sprintfinal, herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 2.48,22

2. Oskar Svensson SWE +1,45

3. Håvard Solås Taugbøl NOR +2,80

4. Sergej Ustiugov RUS +2,97

5. Lucas Chanavat FRA +11,18

6. Erik Valnes NOR +48,36