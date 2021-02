Bostadslån lyfts som aldrig förr - låga räntor och amorteringsfrihet lockar

Bostadslånen är nu rekordbilliga, och åtgången är stor. Medelräntan för nya lån ligger på 0,69 procent.

Enligt Finlands Banks statistik var efterfrågan på nya bostadslån historiskt hög i slutet av fjolåret. I december lyftes bostadslån för 1,9 miljarder euro - det är 460 miljoner euro mer än i december 2019.

Samtidigt har räntan på nya lån fortsatt att sjunka, och låg i december under 0,7 procent.

Under hela hösten var efterfrågan på bostadskrediter större än vanligt. Under september-oktober ökade bostadslånestocken med 13 procent jämfört med året innan. Under hela fjolåret låg ökningen på 4,5 procent.

Amorteringstiden för lånen har fortsatt att förlängas. I december var genomsnittstiden för återbetalning av bostadslån 21 år och 6 månader.

Samtidigt har lån som beviljas med 29 års amorteringstid blivit allt fler - de utgör nu 12 procent av alla bostadslån. Året innan var andelen 7 procent.

En bidragande orsak till det ökade intresset för lån var förutom de låga räntorna också den möjlighet till amorteringsfrihet som många banker har beviljat under coronaepidemin.

