Lauri Markkanens rövare verkar gå hem – finländarens värde har stigit rejält: ”En av de mest lockande spelarna på marknaden”

Det var en chansning som kan bli värd miljoner. Lauri Markkanen förlängde inte sitt kontrakt med Chicago Bulls och nu spelar finländaren om sin framtida lön i NBA. Inledningen på säsongen har varit övertygande och Finlands första NBA-spelare Hanno Möttölä förutspår att Markkanen kommer att sitta med trumf på hand då säsongen är över.

Lauri Markkanen och Chicago Bulls lyckades inte komma fram till en kontraktsförlängning inför årets NBA-säsong. Parterna kom inte överens om finländarens värde och kontraktet blev ogjort.

Markkanen är nu inne på sitt fjärde och sista år av sitt rookiekontrakt och han är väl medveten om att han måste visa vad han går för i basketens finrum.

Finlands första NBA-spelare genom tiderna, nuvarande baskettränaren Hanno Möttölä, anser att det var ett lyckat drag av Markkanen att ta en rövare och lita på sig själv.

– Han är på väg mot sitt bästa poängsnitt, snart 20 poäng per match, och hans skottprocent är bättre än någonsin. Lauri gör resultat i offensiven och det är en följd av att Chicagos anfallsspel har utvecklats, säger Möttölä.

”Lauri njuter av att spela igen”

Hanno Möttölä poängterar att Bulls-spelarna har större friheter i offensiven i år än under förra säsongen. Den förra träningsledningen hade studerat statistiken och via den byggt upp en strikt spelplan. Slutresultatet var att Chicago spelade en fruktansvärd basket många kvällar.

– Nu ser man att Lauri njuter av att spela igen och det är uppenbart att han äntligen får spela instinktivt. Under de två föregående säsongerna såg man att träningsledningen hade begränsat att hans spel. Det ledde till krampaktiga insatser.

– Nu kör Lauri mot korgen då läget öppnar sig. Han har gjort avsevärt fler poäng från tresekundersområdet. I fjol var Lauri en 210 centimeter lång trepoängsskytt, säger Möttölä.

Returerna ett orosmoment

Även om Lauri Markkanen spelat på en högre nivå den här säsongen än förra så finns det fortfarande rum för förbättring. Trots att han är en storvuxen spelare så plockar han inte överhövan många returer.

Hans returstatistik är till och med sämre än under hans första säsong i NBA.

– Han har plockat färre än en retur på offensiv planhalva per match. Det är ganska lite för en spelare som är så lång som Lauri. Det är en detalj som kan förbättras även om han spelar ganska långt från korgen.

Lauri Markkanen snittar 19,6 poäng och 6,5 returer per match den här säsongen. Lauri Markkanen tar skott. Bild: AOP

Transferfönstret i NBA stängs den 25 mars. Möttölä betonar att Markkanens värde på spelarmarknaden har stigit sen säsongsstarten och han ser fram emot att följa med vilka övergångar som sker de kommande veckorna.

– Markkanen vill spela i ett vinnande lag. Dagens Chicago Bulls kan inte avancera långt i ett slutspel.

All star-status hägrar?

Möttölä förutspår att Markkanen till och med kan bli aktuell för NBA:s all star-match. Förutsatt att den finländska basketens stora affischnamn fortsätter att spela på samma nivå under återstoden av säsongen och snittar omkring 20 poäng per match.

– Det skulle vara en hisnande prestation av en europeisk spelare. Det finns ganska få sådana i NBA:s historia. Hoppas att han om en månad har ett snitt på de där 20 poängen par match.

– I så fall har Lauri, som ifjol föll till seriens mittskikt, höjt sin status och sällat sig till en av de mest lockande spelarna på marknaden, säger Möttölä med entusiasm i rösten.

Texten är en förkortad version på Yle Urheilus artikel: Lauri Markkanen on eurooppalaistähti-statuksen kynnyksellä – "Sellaiset ovat olleet NBA-historiassakin aika vähissä"