Nu får östnyländska barn och ungdomar träna inomhus igen: "Det har nog varit ett glädjebudskap på alla håll och kanter"

Sibbo och Lovisa öppnade för träningar inomhus för under 20-åringar. Arkivbild. Innebandyspelares springande fötter, också klubba och boll Bild: Robert Nyholm

Det är med glädje östnyländska idrottsföreningar öppnar dörrarna till hallarna igen. Munskydd, handtvätt och att hålla tryggt avstånd gäller fortfarande, men lagandan förebygger förhoppningsvis nedlåtenhet och bortfall.

Från och med måndag kan hobbyverksamhet inomhus för personer under 20 år ordnas i kommunernas lokaler i Lovisa och Sibbo.

Längtan efter att få spela innebandy har varit stor bland Ådalens IF:s miniorer och juniorer bekräftar ordförande Michaela Lindqvist.

- Man kan minsann säga att det var ett glädjebudskap. Det är säkert många som har väntat på det.

Föreningen har i ett par veckor haft öppet för skolgrupper, men barn- och ungdomsverksamheten har varit stängd sedan 1 december 2020.

- I nästan två månader har de varit utan träningar. Vi har i princip helt och hållet öppet för alla under 20-åringar, men med alla restriktioner.

Michaela Lindqvist tycker att spelarna beter sig mycket bra. Arkivbild Närbild på Michaela Lindqvist Bild: Yle/Lone Widestam

Det är inte bara föreningsmedlemmar som gläds, utan föräldrar har också varit nöjda över att träningarna kan börja igen.

När ÅIF tränade i november 2020 följde föreningen de strängare restriktionerna som bara tillät grupper på max tio personer.

Från och med februari får hela laget vara på plats samtidigt i hallen.

- När jag hörde att vi skulle få öppna helt och hållet hörde vi förstås vad Sibbo kommun säger. När de öppnade skolorna och kvällsverksamheten bestämde vi att vi öppnar helt normalt så att de inte behövde vara tio i grupperna.

Alltjämt gäller att det bara är det enskilda laget som får träna per gång och att man inte får byta grupper.

Enligt Lindqvist har spelarna lärt sig att självmant dela upp sig i mindre grupper under träningarna. När en grupp tränar inomhus är en annan utomhus.

För tillfället tycker vi att det är rätt det vi gör på grund av att vi under de här två månaderna har sett hur dåligt barn och ungdomar mår ― ordförande Michaela Lindqvist

Lindqvist poängterar att lagen ännu inte spelar matcher eller deltar i turneringar.

Arenan i Söderkulla är också stängd alla söndagar hela februari, vilket bland annat betyder att Finlands innebandyförbund inte kan hyra in sig där.

Kom ensam, tvätta händerna, använd munskydd

Trots att hela laget får samlas är rutinerna de samma som spelarna följde i november 2020 innan hallen stängdes i december.

- Först och främst kan du inte ta kompisarna med in och föräldrarna får inte komma med in. Du tvättar dina händer, byter om och går in på plan. Som 15-åring håller du munskyddet på när du kommer, men behöver det inte när du tränar på plan, säger Lindqvist.

Man tränar bara med det egna laget, på vardera planhalva. Eventuell uppvärmning och andra övningar före och efter träningarna görs utomhus.

Symptomfria spelare är svåra att upptäcka

Antalet bekräftade fall av covid-19 har ökat kraftigt i regionen under de senaste månaderna. Barn och unga kan ofta bära viruset utan att visa symptom.

- För tillfället tycker vi att det är rätt det vi gör på grund av att vi under de här två månaderna har sett hur dåligt barn och ungdomar mår. Nu måste vi bara hålla våra restriktioner till 100 procent så att de får utöva sin gren.

Det är en utmaning att hålla avstånd i en gren som innebandy. innebandyklubbor Bild: YLE/Stefan Härus

Lindqvist är medveten om att barn och unga från olika skolor träffas i samband med träningarna, men uppskattar stort det förebyggande jobb som görs i skolorna i Sibbo.

- Vi har inte haft fall bland de yngre och lagen har hållit jättebra restriktionerna. Det är klart att det i innebandy kan vara svårt att hålla avstånden, men det är bra att man tränar och spelar bara med sin grupp.

Ishockey spelas igen i Lovisa

I Lovisa har bland annat ishallen öppnat igen för juniorer som spelar i Lovisa Ishckey Klubb (LJK).

- Vi får börja träna ikväll och vi tränar i små grupper med max tio personer. Vi får dela dem i två så kan vi vara en tränare plus nio spelare per ända, säger Marcus Gammals från LJK.

Vid ishockeyklubben har man uppdaterat reglerna så att man inte vistas i omklädningsrummen, utan skrinnar rakt ut på isen.

- Om man vill byta om i hallen så byter man snabbt och går snabbt in på isen.

Har ni också träningar i matchform?

- Nej, inga matcher utan vi tränar bara i små grupper. Matcher går inte heller att spela med så små mängder spelare. Det är mera teknik och skrinning som man kan göra på en planhalva, säger Gammals.

Gammals är glad över att det finns en möjlighet att träna i ishallen eftersom konstis saknas i Lovisa och den riktiga is som fanns smalt efter några dagar.

Lagen tränar uppdelade på varsin planhalva. Arkivbild. Tränaren Petri Helander instruerar spelarna. Bild: Yle / Hedvig Sandell

Träningar utomhus har däremot den fördelen att restriktionerna inte förbjuder att lagen också spelar matcher mot varandra. LJK har inga avsikter att i nuläget ordna matcher.

- Stadens eller byarnas ungdomar har nog samlats och spelat, men som LJK har vi inte ordnat matcher utan det är mera alla personer för sig, säger Marcus Gammals.

FC Futura i Borgå väntar på nya direktiv

Borgå stad beslöt att skjuta upp beslut om att öppna verksamheterna inomhus med en vecka. Det har följaktligen betytt små förändringar för stadens fotbollsspelande juniorer.

- Vi har i princip samma regler som i januari då vi ändrade reglerna och har fortsatt träna i Uusimaa Arenan, säger verksamhetsledare Janne Ekman.

FC Futura följer Finlands Bollförbunds anvisningar.

Reglerna förutsätter att en spelare måste ha 80 kvadratmeter yta, vilket ger 37 personer samtidigt på konstgräsplanen som är 64 meter gånger 45 meter stor.

Även här är rutinerna före och efter träningarna väl inkörda.

- Hallen har regler. Alla som är 12 år och äldre måste ha munskydd när de kommer in hit. Så får de byta skorna, inget annat. De måste vara färdigt klädda för de får inte använda omklädningsrummen.

Spelarna anländer högst tio minuter före träning, tar av sig ytterkläderna, byter skor, tränar och lämnar hallen högst tio minuter efter träningen slutar.

Vi fortsätter följa reglerna och om det blir strängare regler så följer vi dom ― verksamhetsledare Janne Ekman.

Cirka 50 personer exponerades för coronaviruset på träningen som ett representationslag från Borgå höll i Uusimaa Areena lördagen den 9 januari. Cirka hälften av personerna som exponerades var Borgåbor.

- Man kan inte veta om någon har viruset. Det är det svåraste med viruset att man kan vara symptomfri. Men vi fortsätter följa reglerna och om det blir strängare regler så följer vi dom.

Vid en tänkbar exponering samlar staden ihop information om vem som besökt hallen vid en specifik tidpunkt. De kontaktas och rekommenderas karantän.

- Det är det som är bra för vi vet vem som har varit här. När vi ordnar träningar så vet vi vem som är i hallen.

Om Borgå stad beslutar att öppna sina lokaler för hobbyverksamhet inverkar det väldigt lite på fotbollslagets verksamhet.

- Vi har ganska få inomhusturer än i Uusimaa Arenan. Vi har bara några träningsturer i stadens egna hallar, säger Janne Ekman.

Fotbollsträning innehåller flera olika element. Arkivbild. Ett barn sitter på en stor grå gummiboll. Endast benen och fötterna av barnet syns. Bild: Yle/Pontus Nyqvist

I Lappträsk har den den lokala idrottsföreningen ordnat verksamhet utomhus för barn och unga, medan allt inomhus har varit på paus.

- Vi är ju glada över att det finns möjligheten att eventuellt börja ordna inneverksamhet igen. Vi har inte ännu hunnit bestämma när och hur vi fortsätter med inneverksamheten. Jag antar nog att vi säkert kommer att göra det när det är möjligt, säger Hannes Vickholm.

Lappträsk idrottare har innebandy och fotboll med bland grenarna. Hur dessa ska organiseras så att man undviker närkontakter klarnar efter att styrelsen och bollsektionen har träffats.

- Nog är det som alla vet inte så enkelt vad gäller bollspel om man vill spela inomhus. Vi måste kanske fundera på hurdana träningar vi har. Om vi kan ha spel lag mot lag som vanligt eller måste vi hitta på något annat, säger Vickholm.