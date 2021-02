Varför stängdes BK-spelaren Lindholm av i en match? Handbollsförbundets disciplinära chef förklarar orsaken till det hårda straffet: ”Det är principfrågan som är avgörande”

En situation som verkade gå obemärkt förbi har skapat en smärre storm i Handbollskaris de senaste dagarna. BK-46:s Albert Lindholm stängdes nämligen av i en match och ingen verkar förstå hur det kunde gå så.

Det som hände var att Albert Lindholm touchade HIFK:s tränare Jaakko Horelli då han sprang längs med högerflanken under cupsemifinalen mellan lagen för en knapp vecka sedan. Domarna la inte märke till träffen och ingen nämnde den heller i matchrapporten.

Ändå fick BK-46 på fredagskvällen höra att Lindholm stängts av i en match – cupfinalen. Lagen möttes för övrigt igen i grundseriens sista match i lördags.

På BK-46:s Facebooksida gick diskussionen het om ämnet. Till Yle Sporten vill varken HIFK eller BK-46 kommentera incidenten i nuläget.

– Vi kommer att överklaga beslutet, förklarar BK:s ordförande Roger Roos per telefon på måndagen.

Så vad var det egentligen som hände? Vi ringde upp förbundets disciplinära chef Heidi Kullberg för att få svaret.

– Utgående från den video jag har fått se så har jag uppfattat att en kantspelare (Lindholm) i omställningen till anfall inte försöker undvika en kontakt med motståndartränaren (Horelli). Det är inte på något sätt en hård eller farlig kontakt, men en kontakt ändå, förklarar Kullberg.

– Det pågår samtidigt annat på planen och efter att händelserna är över kommer spelaren fram till tränaren igen och säger åt honom att han inte borde stå på planen. Det har vi tolkat vara en avsiktlig träff på tränaren.

"Grovt osportsligt"

Tolkar du det alltså som att tränaren står på planen då spelaren springer in i honom? Det är något som BK-46 verkar antyda.

– I den här situationen ser jag inte att tränaren skulle stå på planen. Men däremot så har det framförts att han skulle ha stått på plan tidigare under matchen. Också just innan den här kontakten. Men då kontakten sker så står han inte på plan.

– I handboll är det inte ovanligt att en tränare står på plan ibland, vilket inte är tillåtet. Det är på tränarens ansvar att se till att det inte händer. Men vi kan inte med säkerhet säga om tränaren stod på plan tidigare under matchen.

Men vad säger reglerna gällande kontakten?

– Det finns inga regler som uttryckligen talar om kontakt med en tränare, utan vi har tillämpat dels förbundets fair play-regler, dels regel 8.10 som handlar om grovt osportsligt agerande mot någon part. Det är inte definierat vem den andra parten är.

– Det kan vara en tränare, funktionär eller till och med någon från publiken. Tränarna hör förvisso till laget men är ändå skyddade från kontakt på ett annat sätt än spelare på planen.

Man kan kanske tycka att det är en provocerad kontakt, men ur mitt perspektiv berättigar det inte kontakten.

Är det då så att ett brott mot just den här regeln alltid leder till en avstängning eller kunde det ha funnits lindrigare alternativ?

– Det är vi som gör tolkningen och förstås kan den vara fel också, men det finns en linje som vi följer. Om en spelare blir provocerad av ett domslut och svär, till exempel, så då är det en avstängning. Då blir det enligt mig konstigt om vi dömer den här situationen annorlunda. Det blir en principiell fråga.

– Om man rör motståndarnas tränare så leder det till en avstängning, även om kontakten inte var värst hård i det här fallet. Visst har jag andra verktyg till mitt förfogande, som varningar eller böter, men i det här fallet har jag bedömt att det ska vara en avstängning.

Vad är det då som får dig att göra den bedömningen att det handlar om grov osportslighet i den här frågan?

– Det är nog bara principen. Spelet var inte där tränaren var. Det fanns inte behov att springa så nära. Jag kan ju inte tala för spelarens del, men enligt det jag hört och det jag sett så orsakas det av en irritation som uppstått tidigare under matchen.

– Man känner att man inte har blivit hörd, det har inte lett till åtgärder och så blir det kontakt. Och det är avsiktligheten som är orsaken till avstängningen.

– Man kan kanske tycka att det är en provocerad kontakt, men ur mitt perspektiv berättigar det inte kontakten. Om jag skulle godkänna det så öppnar man en farlig dörr. Så det är principfrågan som avgör.

Jaakko Horelli (arkivbild). Jaakko Horelli. Bild: Kalle Parkkinen/Newspix24/Handbollsförbundet

BK-46 verkade också vara upprörda då ingen nämnde det här i matchrapporten. Vem var det som lämnade in anmälan och när kom den in?

– Den kom in under kvällen efter matchen från HIFK:s sida. Det är ju egentligen inte ... man får göra så. Vem som helst får göra en anmälan. Reglerna säger inte att rapporten måste komma in direkt efter matchen.

– Reglerna såg kanske annorlunda ut tidigare och vi har kanske inte kommunicerat ut det här tillräckligt klart. Men allt har gått rätt till. Alla har fått ge sin syn på saken. Spelarna, föreningarna, domarna och matchdelegaten. Och så har jag sett video.

Det var alltså inga domare som såg incidenten?

– Samtidigt som spelaren sprang in i tränaren så hände det annat på planen som hade domarnas och delegatens uppmärksamhet. I och med att det inte var en stor kontakt så fångade det inte heller deras intresse.

– Så beslutet är fattat på basis av videon, som faktiskt är hyfsat bra, och parternas utlåtanden.

Hur ser tidtabellen ut nu? Hinner förbundet behandla överklagan i tid till lördagens cupfinal?

– Det borde nämnden nog hinna med. Det är ju ändamålsenligt. Och därför gäller avstängningen också cupfinalen, så att parterna ska hinna överklaga om de vill. Det är ändå inte jag som behandlar omprövningen, men jag uppfattar det som att den kommer att hinna behandlas.