302 nya coronafall, mera muterat virus har hittats – THL och UM avråder från alla resor till Portugal och Brasilien

Institutet för hälsa och välfärd THL rapporterar om 302 nya fall av coronavirussmitta i Finland.

Cirka hälften av de nya fallen finns inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (152). Helsingfors står för 72 av de nya fallen.

Åbo, som hör till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, har 21 nya fall. Tammerfors inom Birkalands sjukvårdsdistrikt har 23 nya fall av smitta.

Också inom Vasa sjukvårdsdistrikt har flera nya fall av smitta registrerats sedan i går, 13 stycken.

Under de två senaste veckorna har det bokförts 1 558 fler fall än under de två veckorna dessförinnan. Under den senaste veckan har 266 fler fall konstaterats än under veckan före det.

Totalt har 45 784 coronafall rapporterats i Finland sedan pandemins start. 141 personer med covid-19 vårdas på sjukhus, 17 av dem på intensivvårdsavdelning.

Sju personer har dött till följd av covid-19 sedan THL:s senaste uppdatering. Inalles har 684 personer avlidit.

Enligt THL:s coronavaccinationsregister har 145 557 finländare vaccinerats, 18 203 har fått också sin andra spruta.

THL och UM: Res inte till Portugal eller Brasilien

I Finland har nu 116 fall av muterat coronavirus påträffats. 105 av dem är den brittiska varianten och 11 den sydafrikanska varianten.

THL och Utrikesministeriet avråder från alla resor till Portugal och Brasilien på grund av de muterade coronavirusvarianterna som sprids snabbt.

Enligt THL har epidemiläget snabbt försämrats i de två länderna och det finns farhågor om att virusvarianterna sprids snabbt bland befolkningen.

Utrikesministeriets rekommendation baserar sig på THL:s bedömning.

Sedan tidigare har THL och UM uppmanat finländare att undvika resor till Storbritannien, Sydafrika och Irland.

Artikeln uppdaterad klockan 14.25 med ny dödssiffra och info om fler fall av muterat virus.